Alertă de securitate în Lituania. Un presupus atac cu drone s-a dovedit a fi un stol de păsări

Centrul Național pentru Gestionarea Crizelor din Lituania a anunțat că alerta a fost ridicată, iar aeroportul din Vilnius a fost redeschis după doar 38 de minute.

Un avion de luptă al NATO a fost trimis pentru a identifica vizual obiectul detectat în spațiul aerian.

Avion NATO trimis pentru verificare

Potrivit autorităților lituaniene, primele informații provenite de la radar indicau prezența unui posibil aparat de zbor fără pilot. Situația a fost tratată cu precauție, în contextul în care statele NATO aflate pe flancul estic au raportat în ultimii ani mai multe incidente aeriene asociate războiului din Ucraina, scrie Reuters.

„La citirile inițiale ale radarului, semnalele lăsate de păsări și drone pot fi similare”, a transmis Centrul Național pentru Gestionarea Crizelor din Lituania.

Pentru verificarea situației, un avion de luptă a fost mobilizat de la baza aeriană Siauliai, din nordul Lituaniei. În prezent, acolo sunt staționate aeronave ale Forțelor Aeriene Italiene, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană a statelor baltice.

După identificarea vizuală, militarii au stabilit că presupusa dronă în spațiul aerian al Lituaniei era, de fapt, un stol de păsări.

Tensiuni pe flancul estic al NATO

Incidentul are loc într-un moment în care statele de la granița nord-estică a NATO sunt tot mai atente la posibilele incursiuni ale dronelor și aeronavelor în spațiul lor aerian.

Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au raportat incidente sau suspiciuni privind aparate de zbor care ar fi putut avea legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina. Situațiile de acest tip alimentează temerile că efectele conflictului ar putea ajunge dincolo de granițele Ucrainei, către statele membre NATO.

În cazul de duminică, însă, nu a fost identificată nicio amenințare reală. Maratonul de la Vilnius, care se desfășura în capitala Lituaniei în momentul alertei, nu a fost întrerupt, potrivit organizatorilor citați de Reuters.

Un alt incident a fost raportat în august în Germania. Anchetatorii germani au anunțat atunci că un angajat al aeroportului Leipzig/Halle a descoperit în zona securizată destinată operațiunilor cargo o dronă care transporta un dispozitiv exploziv de proveniență necunoscută.