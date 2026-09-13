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„Nu excludem asta”. Kremlinul reacționează la afirmațiile Ucrainei privind posibilitatea negocierilor trilaterale în octombrie

Rusia nu exclude posibilitatea ca noi negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în luna octombrie. „Vorbim despre viitorul apropiat. Așadar, luna octombrie este cu siguranță o posibilitate”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
„Nu excludem asta”. Kremlinul reacționează la afirmațiile Ucrainei privind posibilitatea negocierilor trilaterale în octombrie
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 14:51, Știri externe
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Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat duminică faptul că Rusia nu exclude posibilitatea ca în luna octombrie să aibă loc noi discuții trilaterale SUA-Rusia-Ucraina.

„Da, nu excludem această posibilitate. Vorbim despre viitorul apropiat. Așadar, luna octombrie este cu siguranță o posibilitate. Nu poate fi exclusă”, a spus el jurnaliștilor, întrebat dacă ar putea avea loc astfel de discuții în octombrie, potrivit agenției de presă rusă de stat TASS. 

Reacția acestuia vine la câteva ore după ce șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a anunțat că negocierile trilaterale SUA-Rusia-Ucraina ar putea fi reluate în luna octombrie.

„Ne pregătim. În octombrie”, a spus Budanov, potrivit Reuters, care citează presa ucraineană.

În urmă cu câteva zile, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții atât la Moscova, cât și la Kiev. A fost prima lor vizită de acest fel atât la Moscova, dar și în capitala ucraineană.

Ultimele negocieri trilaterale, în februarie

Ultimele negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina au avut loc în acest an, în luna februarie, la Geneva. Întâlnirea dintre delegațiile celor trei țări a avut loc cu doar câteva zile înainte ca SUA să lanseze, împreună cu Israelul, un război împotriva Iranului.

O altă rundă, care trebuia să aibă loc în luna martie la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza operațiunii „Epic Fury” împotriva Teheranului.

Deocamdată, nu a fost stabilită oficial nicio dată sau locație pentru o astfel de întâlnire.

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