„Ne pregătim”. Când ar putea fi reluate negocierile trilaterale privind încheierea războiului în Ucraina? Răspunsul unui înalt oficial ucrainean

Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat, în acest weekend, când ar fi putea fi reluate negocierile trilaterale SUA-Rusia-Ucraina.

Budanov, citat de presa ucraineană, a declarat reporterilor în marja unei conferințe de la Kiev că țara se pregătește pentru perspectiva unor noi negocieri la care să participe Rusia și Statele Unite.

„Ne pregătim. În octombrie”, a spus Budanov, potrivit Reuters, care citează presa ucraineană.

Anunțul său vine la câteva zile după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții atât la Moscova, cât și la Kiev. A fost prima lor vizită de acest fel atât la Moscova, dar și în capitala ucraineană.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu exclude reluarea negocierilor de pace, subliniind că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții.

Zelenski a dezvăluit numele țărilor luate în calcul pentru găzduirea negocierilor

La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia se numără printre țările luate în calcul pentru următoarea rundă de negocieri trilaterale.

El a mai punctat faptul că negocierile trebuie să ducă la rezultate concrete și nu doar să mențină contactul diplomatic dintre părți.

Ultimele negocieri trilaterale, în februarie

Ultimele negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina au avut loc în acest an, în luna februarie, la Geneva. Întâlnirea dintre delegațiile celor trei țări a avut loc cu doar câteva zile înainte ca SUA să lanseze, împreună cu Israelul, un război împotriva Iranului.

O altă rundă, care trebuia să aibă loc în luna martie la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza operațiunii „Epic Fury” împotriva Teheranului.

Deocamdată, nu a fost stabilită oficial nicio dată sau locație pentru o astfel de întâlnire. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au confirmat public că pregătirile pentru negocieri sunt în desfășurare.