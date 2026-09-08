Unde vor avea loc următoarele negocieri dintre Ucraina, SUA și Rusia? Volodimir Zelenski a făcut anunțul

Ucraina își dorește o nouă rundă de negocieri trilaterale cu Statele Unite și Rusia, care ar putea avea loc chiar în această toamnă, a declarat marți, 8 septembrie, președintele Volodimir Zelenski.

Declarația liderului ucrainean a venit după ce Kremlinul a precizat că o soluție pentru războiul din Ucraina este „foarte aproape”, potrivit Kyiv Post.

În declarațiile înregistrate pentru jurnaliști, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina vrea să treacă la negocieri trilaterale după întâlnirea pe care o are în plan cu președintele american Donald Trump, la sfârșitul lunii septembrie.

„Dacă toată lumea este de acord, întâlnirea ar putea avea loc în septembrie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a spus Volodimir Zelenski.

Deocamdată, nu a fost stabilită oficial nicio dată sau locație pentru o astfel de întâlnire. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au confirmat public că pregătirile pentru negocieri sunt în desfășurare.

Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia, posibile locații

Volodimir Zelenski a declarat că Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia se numără printre țările luate în calcul pentru următoarea rundă de negocieri trilaterale.

Ucraina a primit invitații din partea mai multor state și analizează și alte variante pentru locul în care ar putea avea loc discuțiile.

Președintele ucrainean a spus că negocierile trebuie să ducă la rezultate concrete și nu doar să mențină contactul diplomatic dintre părți. Printre subiectele care ar trebui discutate se află exporturile de energie și cereale.

Ucraina va pune în continuare accent pe problemele umanitare, mai ales pe schimburile de prizonieri. Președintele a spus că țara vrea să crească atât numărul, cât și frecvența acestor schimburi.

Europa ar urma să participe la viitoarele negocieri

Într-o declarație separată, Volodimir Zelenski a spus că reprezentanții europeni vor participa la toate viitoarele formate de negociere.

Oficiali din Franța, Marea Britanie și Germania au participat deja la discuțiile recente de la Kiev dintre conducerea ucraineană și delegația americană. Potrivit lui Zelenski, diplomații europeni mențin propriile canale de comunicare cu Moscova.

Președintele ucrainean a spus că Europa trebuie să fie implicată în procesul acesta de negociere, fiindcă orice acord de pace va avea efecte asupra securității întregului continent, nu doar asupra Ucrainei.

Kremlinul spune că pacea este „foarte aproape”

Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia se așteaptă la reluarea negocierilor trilaterale între Moscova, Kiev și Washington.

„Rusia este încrezătoare că o rezolvare a conflictului din Ucraina este foarte aproape”, a declarat Peskov, potrivit agenției ruse de stat TASS.

Acesta nu a prezentat însă dovezi privind existența unui acord iminent și nici nu a anunțat o dată sau un loc pentru următoarea rundă de negocieri. Cu o zi înainte, acesta spusese că este prea devreme pentru a discuta despre detaliile unei eventuale întâlniri.