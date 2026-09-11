Negocierile de pace trilaterale, după alegerile din Rusia. Kremlinul intensifică atacurile când Kievul face eforturi diplomatice, afirmă Zelenski

Zelenski a dat declarațiile în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Canadei, Mark Carney, la Calgary, în urma discuțiilor bilaterale și a semnării unei Declarații de parteneriat pe 100 de ani între Canada și Ucraina, potrivit Kyiv Post.

Liderul ucrainean a precizat că nu se așteaptă la negocieri substanțiale în perioada alegerilor care vor avea loc în Rusia, dar anticipează noi discuții cu SUA la New York, la sfârșitul acestei luni.

„La sfârșitul lunii septembrie, vom avea ocazia, cred, să ne întâlnim cu delegația americană la New York”, a declarat Zelenski.

Consilierii săi și oficialii din domeniul securității mențin un contact zilnic cu omologii lor americani cu privire la modul în care ar putea avea loc o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA și la rezultatele concrete pe care aceasta le-ar putea genera.

Zelenski a avertizat, însă, că eforturile diplomatice anterioare au fost urmate în repetate rânduri de o escaladare a atacurilor rusești.

„De îndată ce aud că purtăm negocieri în UE, în Europa, cu diverse țări, cu americanii, încearcă întotdeauna să intensifice atacurile împotriva noastră, pur și simplu pentru a zădărnici orice negocieri, pentru a întrerupe orice dialog”, a declarat Zelenski.

În ciuda acestui tipar, liderul ucrainean a subliniat că Kievul va continua să urmeze calea diplomatică.

Zelenski a declarat că exporturile de produse alimentare și infrastructura energetică se numără printre subiectele discutate ca posibile măsuri inițiale în vederea reducerii intensității războiului.

Posibil armistițiu al cerealelor?

În ultimele luni, Ucraina a purtat discuții privind securitatea alimentară în regiunea Mării Negre cu Egiptul, India, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Statele Unite.

„Toată lumea spune că blocarea produselor agricole ucrainene reprezintă o provocare uriașă nu doar pentru Ucraina sau pentru ruși, ci pentru întreaga lume”, a declarat Zelenski, subliniind importanța securității alimentare.

Premierul Canadei a susținut ideea unui armistițiu limitat care să vizeze transporturile de cereale și infrastructura energetică, subliniind că întreruperile exporturilor ucrainene afectează țări din Africa și Orientul Mijlociu, în timp ce atacurile asupra instalațiilor energetice exercită presiune asupra piețelor globale.

Statele Unite ar putea juca un rol decisiv în asigurarea unui astfel de acord, potrivit lui Carney, care a recunoscut, de asemenea, meritul prim-ministrului indian Narendra Modi, al președintelui Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, și al altor lideri pentru promovarea unor propuneri similare.

Recent, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a precizat că atacurile rusești asupra transporturilor de cereale ucrainene afectează importurile turcești de cereale din Ucraina și a precizat că Istambulul va trebui să rezolve această „problemă”. El a atras atenția că războiul nu ar trebui să pună în pericol comerțul și transporturile maritime civile.

Canada promite sancțiuni

Premierul Canadei a avertizat că țara sa nu va aștepta încheierea negocierilor înainte de a intensifica presiunea asupra Moscovei.

Canada pregătește un nou pachet de sancțiuni care vizează componentele utilizate în rachetele balistice rusești, în timp ce înăsprește restricțiile asupra flotei „din umbră” a Moscovei și asupra serviciilor financiare.