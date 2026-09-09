Războiul ajunge în farfuriile ucrainenilor. Rusia lovește lanțurile care aduc mâncarea la Kiev

Atacurile rusești asupra depozitelor și centrelor logistice din Ucraina afectează lanțurile prin care alimentele ajung în magazine. Autoritățile avertizează că efectul s-ar putea vedea tot mai clar în prețuri, în timp ce oamenii încearcă să-și continue viața normală după mai bine de patru ani de război, scrie The Guardian.

Rafturile magazinelor din Kiev încep să se golească

Într-un supermarket Novus din Kiev, mai multe rafturi sunt deja aproape goale. Valentyna Sveshnikova, o pensionară de 68 de ani, spune că a observat deja scumpiri la unele produse, inclusiv la mezeluri. Pentru ea, problema nu este doar disponibilitatea alimentelor, ci și prețul lor. Cu o pensie mică, fiecare majorare contează. Situația este similară și în alte zone ale capitalei. Clienții intervievați de presa internațională spun că sunt îngrijorați, dar, spre deosebire de primele luni ale invaziei pe scară largă, nu se grăbesc să cumpere cantități mari de alimente.

Ce urmărește Rusia prin atacurile asupra depozitelor

În ultimele săptămâni, atacurile au vizat nu doar infrastructura militară sau energetică, ci și depozite de alimente, centre logistice și stocuri de produse medicale. Taras Vysotsky, ministrul ucrainean pentru politica agrară și alimentație, afirmă că centrele logistice ale principalelor lanțuri de supermarketuri din Ucraina, inclusiv Novus, ATB, Silpo și Fora, au fost distruse sau grav afectate de atacurile recente. Oficialul a descris valul de lovituri din august și septembrie drept cel mai masiv de la începutul invaziei pe scară largă și a susținut că Rusia încearcă să lovească sistemul intern care asigură aprovizionarea orașelor ucrainene.

Efectul nu este doar lipsa produselor

Problema cea mai importantă pentru consumatori ar putea să nu fie o lipsă generalizată de alimente, ci costul mai mare al transportului și depozitării acestora. Dmytro Krymskiy, cofondator al companiei Bureau of Wine, care operează mai multe branduri de retail în Ucraina, spune că un singur depozit al companiei, aflat în apropierea Kievului, a fost lovit pe 1 septembrie. Valoarea mărfurilor distruse a fost estimată la aproximativ 4 milioane de euro.

Pentru companie, acesta nu este primul asemenea incident. Un atac din 2022 a distrus produse în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, iar un alt atac, în iulie 2026, a provocat pierderi de aproximativ 1,5 milioane de euro. Compania analizează acum mutarea depozitelor în țări vecine, inclusiv Polonia, folosirea unor spații subterane și împărțirea stocurilor între mai multe locații. Motivul este simplu: un depozit foarte mare reprezintă o țintă vulnerabilă și, dacă este distrus, poate afecta simultan o cantitate uriașă de produse. „Nu putem avea un singur depozit mare”, a explicat Krymskiy.

Cât ar putea crește prețurile alimentelor

Estimările privind scumpirile diferă semnificativ. Ministrul ucrainean pentru politica agrară și alimentație estimează că atacurile asupra infrastructurii de depozitare ar putea duce la o creștere de aproximativ 2,5% a prețurilor alimentelor. Reprezentanții mediului de afaceri sunt însă mai pesimiști. Krymskiy consideră că impactul ar putea ajunge până la 15%, în condițiile în care companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de aprovizionare pentru a reduce riscul unor noi atacuri. În cazul companiei sale, el estimează o posibilă creștere de aproximativ 5%. Așadar, diferența dintre cele două estimări este importantă: nu există în acest moment o singură prognoză privind evoluția prețurilor, iar efectul depinde inclusiv de cât de repede reușesc companiile să-și refacă infrastructura logistică.

Loviturile afectează și medicamentele

Problemele nu se limitează la supermarketuri. Atacurile recente au vizat și centre logistice de comerț electronic, depozite cu produse medicale și infrastructură destinată ajutorului umanitar. Unul dintre depozitele importante ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru stocarea ajutoarelor umanitare, aflat la periferia Kievului, a fost lovit miercuri seara. La depozitul companiei farmaceutice Biokon, incendiul a distrus medicamente echivalente cu aproximativ trei luni de stoc, iar compania și-a suspendat operațiunile. Pentru populație, acest lucru adaugă o nouă dimensiune crizei: aceeași infrastructură logistică de care depind magazinele este esențială și pentru distribuirea medicamentelor și a ajutorului umanitar.

Kievul trece printr-un nou val de atacuri

Atacurile asupra lanțurilor de aprovizionare vin într-o perioadă în care Kievul se confruntă cu o intensificare a loviturilor aeriene. Potrivit The Guardian, capitala a fost lovită de atacuri repetate cu drone și rachete începând de la sfârșitul lunii august. Un armistițiu temporar convenit pentru a permite trecerea în siguranță a negociatorilor americani s-a încheiat brusc luni noaptea, când drone propulsate de motoare cu reacție și rachete balistice au lovit capitala. Două persoane au fost ucise în atacul respectiv. Pe fondul acestor probleme, activitatea depozitelor devine tot mai dificilă. Krymskiy spune că angajații companiei sale au putut lucra doar trei-patru ore pe zi în timpul ultimului val de atacuri, ceea ce a redus capacitatea de a muta stocurile în siguranță.

„Nu vom muri de foame”

În ciuda problemelor, locuitorii Kievului nu par să fi revenit la comportamentul de panică din 2022. Iryna Mesyanzhynova, în vârstă de 54 de ani, spune că are câteva produse suplimentare acasă, dar nu vede rostul să cumpere cantități mari de fructe și legume, deoarece acestea s-ar putea strica. „Încerc să rezolv problema de astăzi. Încerc să nu mă gândesc la viitor”, spune ea. La o piață din centrul Kievului, Olena Zhuk, în vârstă de 36 de ani, are o abordare asemănătoare. După mai bine de patru ani de război, spune că ucrainenii au trecut prin astfel de situații și vor continua să reziste. „Vom supraviețui. Nu vom muri de foame”, afirmă ea.