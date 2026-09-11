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Hong Kong: Trei activiști pro-democrație au fost condamnați la închisoare pentru comemorarea Masacrului din Piața Tiananmen

Un tribunal din Hong Kong a condamnat vineri la închisoare trei foști lideri ai mișcării pro-democrație, acuzați de „incitare la subversiune” după ce au organizat comemorări anuale ale reprimării protestelor din Piața Tiananmen din 1989.
Hong Kong: Trei activiști pro-democrație au fost condamnați la închisoare pentru comemorarea Masacrului din Piața Tiananmen
Radu Mocanu
11 sept. 2026, 09:32, Știri externe
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Pedepse de până la șapte ani de închisoare pentru liderii Alianței

Lee Cheuk-yan, în vârstă de 69 de ani, Chow Hang-tung, de 41 de ani, și Albert Ho, de 74 de ani, foști lideri ai Alianței din Hong Kong pentru Susținerea Mișcărilor Democratice Patriotice din China au fost condamnați vineri după ce au organizat în fiecare an priveghiuri pentru victimele reprimării din 4 iunie 1989. Cei trei se aflau în detenție din 2021, când au fost acuzați în acest dosar, notează AFP

Cea mai aspră pedeapsă a primit-o avocata Chow Hang-tung care a fost condamnată la șapte ani și trei luni de închisoare. Chow s-a reprezentat singură în fața judecătorilor, susținând că obținerea dreptății pentru victimele de la Tiananmen este o datorie morală și nu o infracțiune. 

Ea a subliniat că alianța a luptat pentru tranziție democratică și pentru încheierea regimului Partidului Comunist Chinez. „Oricât de atotputernică ar fi conducerea Partidului Comunist, aceasta nu ne poate dicta conștiința”, a transmis Chow. 

Aminitiri din Piața Tiananmen și pledoaria pentru reformă

Fostul lider sindical Lee Cheuk-yan (69 de ani) a fost condamnat la șapte ani de închisoare. Activ încă din anii 1970 în mișcarea muncitorească și în apărarea drepturilor omului, Lee a fost martor direct la evenimentele din 4 iunie 1989 din Beijing. 

Acesta a transmis instanței că militează pentru reformarea Partidului Comunist și avansarea democrației. „Pornind de la dragostea mea pentru oameni, am sperat că Partidul Comunist se va reforma, pentru a le oferi oamenilor drepturile și fericirea pe care le merită”, a declarat acesta în fața curții. 

Albert Ho (74 de ani), fost avocat, fondator al alianței și parlamentar pro-democrație timp de peste două decenii, a primit o pedeapsă de cinci ani și două luni de detenție. Ho a fost singurul dintre cei trei inculpați care a pledat vinovat în fața acuzațiilor.  

În timpul procesului, procuratura a susținut că Alianța a folosit pretextul promovării democrației și comemorării represiunii pentru a difuza mesaje ostile statului și pentru a susține ideea încheierii conducerii unui singur partid. 

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