O persoană a murit iar alte 25 sunt date dispărute după ce o barcă cu migranți s-a scufundat în Grecia

Operațiunea de căutare și salvare a persoanelor este în desfășurare.

„Patru nave aflate în apropiere, două ambarcațiuni și o dronă de la (agenția europeană) Frontex, precum și o aeronavă a forțelor aeriene” participă la operațiune”, a transmis pentru AFP un reprezentant al gărzii de coastă grecești.

Navele din apropiere au salvat migranții

Acesta a adăugat că „cincizeci și una de persoane au fost salvate de două nave din apropiere, o navă de marfă și un petrolier”.

Supraviețuitorii incidentului au indicat că 77 de persoane se aflau la bordul ambarcațiunii.

Purtătorul de cuvânt nu a oferit detalii despre naționalitățile celor salvați. O ambarcațiune parțial scufundată a fost observată duminică într-o zonă maritimă, la aproximativ 70 km sud de Gavdos, potrivit aceleiași surse.

Creta și insula Gavdos din apropiere, în largul coastei libiene, au devenit principalul punct de intrare pentru solicitanții de azil în Grecia. De aici, sunt transportați către centre de primire de pe insulele din Marea Egee sau din Grecia continentală.

Vor fi înființate centre de primire a migranților

Creta are în prezent doar locuri de cazare temporare pentru solicitanții de azil. Totuși, Ministerul Migrației și Azilului a promis că va înființa în curând un centru de primire permanent.

Conform datelor ministerului raportate la sfârșitul lunii august de agenția de știri greacă ANA, numărul sosirilor de migranți a scăzut cu aproape o treime în ultimele 12 luni. De la 61.112 sosiri între august 2024 și august 2025, acestea au scăzut la 41.998 în aceeași perioadă, din 2025 până în 2026, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 20.000 de sosiri.

Ministrul grec al Migrației și Azilului, Thanos Plevris, a salutat recent scăderea cu peste 35% a numărului de sosiri ale solicitanților de azil în Grecia în primele șapte luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Ministrul colaborează în prezent cu omologii săi din Germania, Austria, Danemarca și Olanda pentru a înființa centre de returnare (hub returns) într-o țară din afara Uniunii Europene pentru returnarea solicitanților de azil respinși, potrivit sursei citate.