Grecia oferă 5.000 de euro pe an celor care se mută pe o insulă. Care este motivul

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat măsura în timpul vizitei sale la Kastellorizo, cu ocazia marcării a 83 de ani de la eliberarea insulei de sub ocupația italiană. Potrivit Greek Reporter, stimulentul pentru relocare este de 5.000 de euro anual pentru fiecare gospodărie, este neimpozabil și nu poate fi executat silit.

Pentru fiecare copil minor, suma crește cu încă 1.000 de euro. Condiția principală este ca beneficiarii să locuiască pe insulă cel puțin un an. Pentru persoanele care se mută pe Kastellorizo, plățile vor începe în 2028 și vor continua anual.

Și angajații statului primesc bani în plus

Guvernul grec a pregătit un stimulent separat pentru persoanele care lucrează deja sau vor lucra pe insulă în sectorul public. Funcționarii, personalul din serviciile de securitate și militarii care își desfășoară activitatea în Kastellorizo vor primi un bonus salarial permanent de 5.000 de euro pe an.

Pentru rezidenții permanenți care locuiesc deja pe insulă, ajutorul financiar pentru relocare va fi acordat începând din 2027. Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu destinat menținerii populației și dezvoltării insulei.

Atena investește în infrastructură

Grecia anunță și lucrări pentru modernizarea infrastructurii locale. Printre proiectele promise se află restaurarea portului principal, modernizarea aeroportului și a rețelei rutiere, precum și instalarea unor noi instalații de desalinizare.

Guvernul intenționează să consolideze și serviciile publice. Pe insulă vor fi asigurați profesori permanenți, vor fi introduse instrumente digitale în școli, iar unități medicale mobile vor fi trimise periodic pentru controale preventive.

O altă măsură vizează locuințele. Compania Hellenic Energy va renova clădiri de locuințe mai vechi pentru a asigura cazare gratuită pentru profesioniștii din sectorul public, precum medici, profesori și angajați ai autorității portuare.

O insulă aflată în centrul tensiunilor cu Turcia

Pachetul financiar are însă și o importantă dimensiune strategică. Kastellorizo, cunoscută oficial în Grecia sub numele de Megisti, se află foarte aproape de coasta Turciei și este de mult timp parte a disputelor dintre Atena și Ankara privind suveranitatea și drepturile maritime din estul Mediteranei.

În discursul său, Mitsotakis a transmis că Grecia nu acceptă amenințări și că este pregătită să-și apere integritatea teritorială și drepturile suverane. Premierul grec a subliniat totodată că insula este teritoriu european, afirmând că mesajul transmis de la Kastellorizo depășește granițele Greciei.

Atena anunță și îmbunătățirea legăturilor cu Grecia continentală și cu restul insulelor din Dodecanez. De la începutul anului viitor este prevăzută o cursă săptămânală suplimentară subvenționată pe ruta Pireu-Rodos-Kastellorizo.