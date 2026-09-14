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Scandal la bordul unui avion American Airlines: o pasageră s-a dezbrăcat complet. Ce s-a întâmplat la aterizare

Un zbor American Airlines de la Baltimore la Miami a ajuns la destinație fără să fie deviat, după ce echipajul a raportat un incident provocat de o pasageră aflată în rândul 9. Femeia ar fi rămas dezbrăcată și ar fi avut un comportament indecent în văzul celorlalți pasageri.
Scandal la bordul unui avion American Airlines: o pasageră s-a dezbrăcat complet. Ce s-a întâmplat la aterizare
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
14 sept. 2026, 13:16, Social
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Incidentul a avut loc la bordul unui Airbus A319 care efectua cursa American Airlines 1779 de la Baltimore/Washington către Miami, arată Fox News. În timpul zborului, însoțitoarea principală de bord a anunțat echipajul din cabina de pilotaj cu privire la o perturbare provocată de o pasageră aflată în rândul 9.

Potrivit mesajelor ACARS, publicate de site-ul de aviație AirLive, pasagera de pe locul 9D s-ar fi dezbrăcat complet și ar fi avut un comportament indecent în văzul pasagerilor din apropiere. Mesajul transmis de echipaj preciza că incidentul trebuia raportat centrului operațional al companiei și că era necesară solicitarea intervenției autorităților.

Polițiștii au așteptat avionul la poartă

Aeronava și-a continuat zborul către Florida și nu a fost nevoită să aterizeze pe un alt aeroport. Avionul a ajuns la Miami International Airport în jurul orei 23:23 și a fost direcționat către poarta D2, în Terminalul N.

La sosire, agenți ai forțelor de ordine se aflau deja la poartă. Potrivit AirLive, pasagera a fost reținută de autorități. Nu este clar ce măsuri au luat însoțitorii de bord în timpul zborului pentru a gestiona situația.

Incidentul, raportat după aterizare

Cursa plecase din Baltimore cu puțin după ora 21:00, cu aproape două ore întârziere față de programul inițial, potrivit datelor publice de monitorizare a zborurilor. Deși comportamentul pasagerei a determinat echipajul să solicite intervenția poliției, incidentul nu a dus la devierea avionului.

Fox News a solicitat informații suplimentare companiei American Airlines, biroului șerifului din Miami-Dade și Aeroportului Internațional din Miami cu privire la incident și la eventualele măsuri luate împotriva pasagerei. Deocamdată, sursa nu oferă detalii despre identitatea femeii sau despre eventualele acuzații care i-ar putea fi aduse.

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