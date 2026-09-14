Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor din București. Ce restricții impun autoritățile marți

Jandarmii au anunțat că impun măsuri marți, 15 septembrie, pentru protestele fermierilor care vor avea loc în Capitală. Personalul din domeniul agricol și zootehnic este nemulțumit de măsurile impuse recent de executiv.

„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, au transmis jandarmii.

De ce protestează fermierii

Fermierii din toate sectoarele urmează să vină marți în fața Guvernului, pentru a atrage atenția autorităților cu privire la situația dezastruoasă pe care o traversează agricultura și zootehnia. Sunt așteptați să ajungă aproximativ 200.000 de producători agricoli.

„În funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei”, au mai precizat autoritățile.

Pregătirile autorităților. Ce măsuri speciale impun

Restricțiile nu vor fi doar în Piața Victoriei, ci și la intrarea în Capitală. Cei care vor să vină la manifestații cu animale sau produse agroalimentare vor fi controlați de autorități, prin filtrele instituite în mai multe puncte de la periferia orașului.

„Din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest. Sub un alt aspect, forțele de jandarmerie, poliție și alte autorități cu atribuții în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul București, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare”, mai anunță Jandarmeria Capitalei.

Jandarmii mai recomandă ca participanții care observă un comportament neadecvat în rândul persoanelor din jur să anunțe imediat autoritățile și să nu li se alăture.

La ultimele proteste ale fermierilor din luna iulie, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.