Prima pagină » Social » Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor din București. Ce restricții impun autoritățile marți

Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor din București. Ce restricții impun autoritățile marți

Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor, așteptat să înceapă marți, 15 septembrie, în Capitală. Polițiștii au emis și o listă de recomandări pentru cei care vor participa la manifestație.
Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor din București. Ce restricții impun autoritățile marți
Coralia Frigea
14 sept. 2026, 13:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jandarmii au anunțat că impun măsuri marți, 15 septembrie, pentru protestele fermierilor care vor avea loc în Capitală. Personalul din domeniul agricol și zootehnic este nemulțumit de măsurile impuse recent de executiv.

„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, au transmis jandarmii.

De ce protestează fermierii

Fermierii din toate sectoarele urmează să vină marți în fața Guvernului, pentru a atrage atenția autorităților cu privire la situația dezastruoasă pe care o traversează agricultura și zootehnia. Sunt așteptați să ajungă aproximativ 200.000 de producători agricoli.

„În funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei”, au mai precizat autoritățile.

Pregătirile autorităților. Ce măsuri speciale impun

Restricțiile nu vor fi doar în Piața Victoriei, ci și la intrarea în Capitală. Cei care vor să vină la manifestații cu animale sau produse agroalimentare vor fi controlați de autorități, prin filtrele instituite în mai multe puncte de la periferia orașului.

„Din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest. Sub un alt aspect, forțele de jandarmerie, poliție și alte autorități cu atribuții în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul București, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare”, mai anunță Jandarmeria Capitalei.

Jandarmii mai recomandă ca participanții care observă un comportament neadecvat în rândul persoanelor din jur să anunțe imediat autoritățile și să nu li se alăture.

La ultimele proteste ale fermierilor din luna iulie, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Castelul renascentist din Sibiu, unde acum 350 de ani s-a pierdut autonomia Transilvaniei, restaurat cu fonduri europene
Libertatea
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CSID
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia