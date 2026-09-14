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Ruptură la nivel înalt la Moscova. De cine se tem rușii și ce tabără vrea negocieri cu Ucraina

Serviciile de informații ucrainene susțin că, în cercul lui Vladimir Putin s-au format două tabere. Una insistă asupra continuării războiului din Ucraina, iar cealaltă vrea să înceapă negocierile. Rușii care vor negocieri se tem de reacțiile din Rusia ca urmare a prelungirii războiului.
Ruptură la nivel înalt la Moscova. De cine se tem rușii și ce tabără vrea negocieri cu Ucraina
Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 sept. 2026, 14:23, Politic
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Serviciile de informații ucrainene au informații conform cărora Kremlinul este divizat. Potrivit Clash Report, în cercul președintelui rus, Vladimir Putin, s-au format două tabere care pledează pentru continuarea războiului din Ucraina și, cealaltă, pentru începerea negocierilor.

Rușii se tem de ruși

Un purtător de cuvânt al Direcției Principale de Informații (GUR), Vadim Skibitsky, a declarat că liderii ruși se tem de un colaps intern și de destabilizare. Informația este confirmată de documente rusești interceptate.

Conform informațiilor din domeniul serviciilor de informații, chiar și Putin este îngrijorat. El se teme de influența marilor oligarhi. Semnele acestei îngrijorări sunt vizibile în deciziile luate: noi legi privind mobilizarea, extinderea prerogativelor serviciilor de securitate și zvonuri despre o posibilă nouă privatizare a companiilor.

Un alt semnal de alarmă pentru Kremlin este scăderea încrederii în partidul „Rusia Unită”, mai transmite GUR.

Ce spune Rusia în mod oficial despre negocierile cu Ucraina

Rusia declară oficial că este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă refuză categoric oprirea luptelor sau un armistițiu simultan pe durata discuțiilor. Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a confirmat recent această poziție, subliniind că Moscova nu dorește să repete greșelile din trecut și nu va accepta nicio pauză pe front în cazul reluării dialogului.

În plus, președintele Vladimir Putin a spus că negocierile cu Ucraina trebuie să aibă la bază acordurile discutate deja. Acestea trebuie să fie adaptate neapărat la „realitățile actuale de pe teren” ceea ce înseamnă recunoașterea pretențiilor teritoriale ale Rusiei asupra regiunilor ucrainene anexate.

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