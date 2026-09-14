Anunțul care le dă rușilor fiori reci. Trump spune din nou că ar putea acorda Ucrainei licența Patriot

Ucraina ar putea primi o licență pentru a produce rachete Patriot „mai puțin avansate”, a spus președintele american Donald Trump, potrivit publicației Kyiv Post. Dezvăluirea a fost făcută în timpul zborului cu avionul prezidențial din Europa spre America.

Jurnaliștii aflați la bordul Air Force One l-au întrebat pe Trump dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea obține o licență din partea SUA. Trump a răspuns scurt: „O versiune mai puțin avansată”.

Anterior, Zelenski a declarat că a „rezolvat politic” împreună cu Trump problema producerii de rachete Patriot în Ucraina.

Președintele american a mai spus că nu a aprobat încă transferul de tehnologie. El a explicat că SUA trebuie să fie prudente, deoarece țările care primesc astfel de tehnologii „ar putea, într-o zi, să o îndrepte împotriva voastră”.

Ucraina are mare nevoie de rachete Patriot

Ucraina se confruntă cu o lipsă de rachete pentru a contracara atacurile balistice. Volodimir Zelenski a dezvăluit că, în acest an, țara a primit de trei ori mai puține rachete de la parteneri decât în 2025. De vină este conflictul dintre SUA și Iran din Orientul Mijlociu.

Discuțiile despre licența Patriot au început de mai multe luni. În timpul summitului NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump a declarat că va permite Ucrainei să obțină o licență pentru a fabrica rachetele Patriot. Ulterior, liderul american și-a nuanțat declarația spunând că nu este sigur de idee.

De ce se tem americanii

Producătorii sistemelor de rachete Patriot au trimis reprezentanți la Kiev pentru a discuta ideea, dar rezultatele au întârziat să apară. Se pare că una dintre probleme este că producătorii Patriot se tem că Ucraina ar putea produce rachete mai repede și mai ieftin decât SUA.

Ucraina este în mare măsură dependentă de sistemul american Patriot PAC-3 pentru interceptarea rachetelor balistice rusești. În paralel cu discuțiile despre licența Patriot, unele companii ucrainene încearcă să-și procure propria tehnologie antirachetă.