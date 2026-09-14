Bătălia pentru miliardele lumii: Canada încearcă să se desprindă economic de SUA

Premierul Mark Carney mizează pe resursele naturale, stabilitatea politică și accesul țării la piețele internaționale pentru a convinge marii investitori, potrivit The Independent.

300 de lideri financiari, reuniți la Toronto

Aproximativ 300 de directori executivi și reprezentanți ai unora dintre cele mai importante companii și fonduri de investiții din lume participă la Canada Investment Summit, organizat la Toronto.

Instituțiile reprezentate administrează, cumulat, active de peste 120.000 de miliarde de dolari, iar guvernul canadian speră să direcționeze o parte din acest capital către proiecte locale.

„Canada înseamnă mult mai mult decât faptul că se află lângă Statele Unite. Avem ceea ce își dorește lumea”, a declarat Carney.

Premierul promovează resursele energetice și mineralele critice ale țării, forța de muncă bine pregătită și acordurile comerciale care oferă companiilor stabilite în Canada acces la aproximativ 1,5 miliarde de consumatori.

Războiul comercial cu Trump crește miza

Ofensiva pentru atragerea investițiilor vine într-un moment delicat. Negocierile comerciale dintre Ottawa și Washington s-au prăbușit la 21 august, după care Trump a impus tarife de 50% pentru mărfuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Canada a răspuns cu măsuri similare.

Washingtonul a anunțat ulterior restricții pentru anumite importuri canadiene și măsuri pentru limitarea accesului produselor din Canada la contracte guvernamentale americane importante.

Politica lui Trump amenință astfel unul dintre avantajele tradiționale ale Canadei în fața investitorilor: accesul previzibil la uriașa piață americană.

Carney încearcă însă să transforme vulnerabilitatea într-un argument, prezentând Canada drept o alternativă stabilă și bazată pe reguli la o economie americană devenită mai greu de anticipat.

Minerale critice, tehnologie, apărare și energie

Capitalul atras ar urma să fie orientat în special spre proiecte din domeniul mineralelor critice, tehnologiei, apărării, industriei avansate și energiei.

Printre participanții importanți se numără Larry Fink, CEO-ul BlackRock, și Jon Gray, președintele Blackstone. Autoritățile canadiene avertizează însă că rezultatele summitului nu se vor concretiza neapărat imediat, investițiile majore fiind așteptate într-un interval de 12 până la 18 luni.

Demersul are și o componentă europeană importantă. După summit, Carney urmează să plece în Europa și să se adreseze Parlamentului European, în contextul în care Ottawa încearcă să construiască un parteneriat strategic mai amplu cu Uniunea Europeană.

Pentru România și celelalte economii europene, această apropiere poate deveni relevantă mai ales în sectoare precum energia, apărarea și mineralele critice, în condițiile în care Canada caută să-și diversifice relațiile economice dincolo de piața americană.