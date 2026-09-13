The Telegraph: Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se reunesc pentru a pregăti destrămarea Regatului Unit. Vor cere referendumuri privind independența și apropierea de UE

În cadrul unui summit fără precedent organizat la Cardiff, cei trei prim-miniștri vor semna o declarație comună prin care vor cere dreptul de a organiza referendumuri privind independența, potrivit The Telegraph.

Întâlnirea are loc după ce premierul Marii Britanii, Andy Burnham, le-a sugerat parlamentarilor că ar autoriza un nou referendum privind independența Scoției dacă ar exista un „consens clar” în favoarea organizării acestuia.

Partide pro-independență conduc Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord

Summitul va avea loc la două zile după ce Donald Trump a declarat că i-ar „plăcea” să vadă o Irlandă unită. În timpul unei vizite la Dublin, sâmbătă, el a spus că unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda ar fi „un lucru extraordinar” și a întrebat: „Cum ar putea fi ceva rău?”.

Președintele SUA a intervenit în contextul în care liderii naționaliști sporesc presiunea asupra premierului, care a plasat descentralizarea puterii în Anglia în centrul agendei sale.

John Swinney, liderul SNP și prim-ministrul Scoției, a susținut că Burnham „începe să accepte ideea că va rămâne în istorie drept ultimul prim-ministru al Regatului Unit”.

Înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist în Țara Galilor la alegerile din luna mai înseamnă că, pentru prima dată, partide favorabile independenței se află la guvernare în toate cele trei națiuni cu administrații autonome.

În Țara Galilor, Plaid Cymru a devenit cel mai mare partid din Parlament, iar liderul său, Rhun ap Iorwerth, a preluat funcția de prim-ministru. În Scoția, SNP și-a păstrat poziția de principală forță politică, în pofida pierderii a șase mandate, iar în Irlanda de Nord Sinn Féin se află la conducerea administrației.

Cei trei prim-miniștri vor discuta la Cardiff despre o cooperare mai strânsă în sprijinul obiectivelor lor privind independența. La reuniune va participa și Mary Lou McDonald, președinta Sinn Féin și lidera opoziției din Irlanda.

Swinney invocă perspectiva destrămării Regatului Unit

John Swinney, liderul SNP și prim-ministrul Scoției, a afirmat că situația actuală arată că Regatul Unit trebuie să se pregătească pentru schimbări constituționale majore.

„Pentru prima dată în istorie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse de prim-miniștri favorabili independenței. Nu ar putea exista un semn mai clar că status quo-ul nu este sustenabil și că Westminsterul trebuie să se pregătească pentru un viitor post-Regatul Unit”, a declarat Swinney.

Potrivit The Telegraph, cei trei prim-miniștri vor folosi summitul pentru a semna o declarație comună prin care vor afirma dreptul națiunilor lor la autodeterminare.

Surse au declarat pentru The Telegraph că obiectivul este creșterea presiunii asupra lui Burnham, după afirmația făcută miercuri, în timpul sesiunii de întrebări adresate premierului, potrivit căreia un nou referendum privind independența Scoției ar putea fi organizat dacă opinia publică ar susține o asemenea măsură.

Premierul a comparat situația Scoției cu cea a Irlandei de Nord. Acordul din Vinerea Mare permite organizarea unui referendum privind reunificarea Irlandei dacă pare probabil că majoritatea locuitorilor Irlandei de Nord ar vota pentru ieșirea din Regatul Unit.

„Dacă aș fi unionist, aș fi foarte îngrijorat”, a spus o sursă apropiată de Swinney.

Cooperare pentru autodeterminare și apropierea de UE

Cei trei prim-miniștri vor semna și un memorandum prin care partidele lor se angajează să coopereze în patru domenii: economie, energie, relațiile cu Europa și autodeterminare.

Cele trei partide susțin că Scoția și Țara Galilor ar trebui să adere la Uniunea Europeană ca state independente, iar Irlanda de Nord să facă parte din Republica Irlanda.

Documentul va susține și consolidarea relațiilor cu statele europene, precum și ideea că actualul model economic al Regatului Unit nu funcționează în interesul Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord.

Sinn Féin susține că fiecare dintre cele trei națiuni trebuie să aibă dreptul de a-și decide viitorul prin mijloace democratice.

„Acordul din Vinerea Mare ne oferă mijloacele democratice pentru a decide acest lucru, iar acum este momentul să ne pregătim serios pentru această alegere”, a declarat o sursă din partid pentru The Telegraph.

Burnham exclude un nou referendum înaintea alegerilor parlamentare

Burnham a încercat însă să tempereze speculațiile privind un nou referendum în Scoția.

Într-o scrisoare adresată lui Swinney și trimisă joi, premierul Marii Britanii a insistat că un nou referendum privind independența Scoției este „exclus” înaintea următoarelor alegeri parlamentare.

El a afirmat că „nu există un consens pentru organizarea unui referendum privind independența Scoției și nici o bază clară pentru a sugera că majoritatea locuitorilor Irlandei de Nord doresc în prezent să se separe de Regatul Unit”.