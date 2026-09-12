Prima pagină » Știri externe » Donald Trump spune că și-ar dori „enorm” o Irlandă unită: Cred că ar fi un lucru extraordinar

Donald Trump spune că și-ar dori „enorm” o Irlandă unită: Cred că ar fi un lucru extraordinar

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat sprijinul pentru reunificarea Irlandei cu Irlanda de Nord, în timpul vizitei sale scurte la Dublin.
Donald Trump spune că și-ar dori „enorm” o Irlandă unită: Cred că ar fi un lucru extraordinar
Donald Trump/sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
12 sept. 2026, 14:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că și-ar dori „enorm” să vadă Irlanda reunificată cu Irlanda de Nord, aflată sub administrație britanică, relatează Reuters.

Declarațiile acestuia, făcute în timpul unei vizite la Dublin, ar putea provoca reacții puternice la Londra și în rândul unioniștilor din Irlanda de Nord.

Comentariile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce noul premier britanic, Andy Burnham, a declarat că un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit „nu este o opțiune”.

„Ei bine, nu vreau să creez probleme, dar vă spun sincer: mi-ar plăcea enorm să văd o Irlandă unită”, le-a spus Trump jurnaliștilor, stând alături de premierul irlandez Micheál Martin, după întâlnirea celor doi la Dublin.

„Se va întâmpla, în cele din urmă. Desigur, Regatul Unit va avea un cuvânt de spus în această privință… dar cred că ar fi un lucru extraordinar”, a mai precizat președintele.

Ce s-a întâmplat cu Irlanda de Nord

Conform prevederilor Acordului din Vinerea Mare din 1998, un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit poate fi organizat la decizia guvernului britanic.

Acordul a pus capăt celor trei decenii de violențe între naționaliștii irlandezi, care militau pentru o Irlandă unită, și unioniștii care doreau ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit.

Deși sondajele indică în continuare o majoritate în Irlanda de Nord în favoarea rămânerii în Regatul Unit, diferența s-a redus ușor după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acest lucru a readus tema reunificării în prim-plan.

Programul lui Trump în Irlanda

Donald Trump efectuează această vizită de 48 de ore în Irlanda, în timp ce Partidul Republican este în campanie pentru a-și păstra majoritățile în ambele camere ale Congresului SUA.

Sâmbătă, acesta urmează să participe și la un turneu de golf la una dintre proprietățile sale.

El s-a întâlnit și cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, aleasă în funcția de șef al statului anul trecut. Când acesta a vizitat Irlanda în calitate de președinte în 2019, Connolly, poziționată în extremă stânga în politica externă, a protestat în fața aeroportului Shannon, din vestul Irlandei.

Pentru mai târziu, sâmbătă, sunt programate proteste împotriva războiului și a lui Trump, atât la Dublin, cât și în vestul Irlandei, în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg.

Potrivit Reuters, Irlanda este una dintre țările UE care susțin cel mai mult cauza palestiniană. Țara a adoptat, în luna iulie, o lege care restricționează comerțul cu bunuri provenite din așezările din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Alina Gorghiu: „Ilie Bolojan se hrănește din imaginea de salvator, ca un erou din filme”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
Prosport
Una dintre puținele școli din România cu predare în limba romani. Numărul elevilor este tot mai mic, dar părinții au un motiv de „fală”: „Vakeres romanes?”
Libertatea
Simptome digestive pe care nu ar trebui să le ignori. Când este momentul să mergi la gastroenterolog
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia