Donald Trump spune că și-ar dori „enorm” o Irlandă unită: Cred că ar fi un lucru extraordinar

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că și-ar dori „enorm” să vadă Irlanda reunificată cu Irlanda de Nord, aflată sub administrație britanică, relatează Reuters.

Declarațiile acestuia, făcute în timpul unei vizite la Dublin, ar putea provoca reacții puternice la Londra și în rândul unioniștilor din Irlanda de Nord.

Comentariile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce noul premier britanic, Andy Burnham, a declarat că un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit „nu este o opțiune”.

„Ei bine, nu vreau să creez probleme, dar vă spun sincer: mi-ar plăcea enorm să văd o Irlandă unită”, le-a spus Trump jurnaliștilor, stând alături de premierul irlandez Micheál Martin, după întâlnirea celor doi la Dublin.

„Se va întâmpla, în cele din urmă. Desigur, Regatul Unit va avea un cuvânt de spus în această privință… dar cred că ar fi un lucru extraordinar”, a mai precizat președintele.

Ce s-a întâmplat cu Irlanda de Nord

Conform prevederilor Acordului din Vinerea Mare din 1998, un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit poate fi organizat la decizia guvernului britanic.

Acordul a pus capăt celor trei decenii de violențe între naționaliștii irlandezi, care militau pentru o Irlandă unită, și unioniștii care doreau ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit.

Deși sondajele indică în continuare o majoritate în Irlanda de Nord în favoarea rămânerii în Regatul Unit, diferența s-a redus ușor după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acest lucru a readus tema reunificării în prim-plan.

Programul lui Trump în Irlanda

Donald Trump efectuează această vizită de 48 de ore în Irlanda, în timp ce Partidul Republican este în campanie pentru a-și păstra majoritățile în ambele camere ale Congresului SUA.

Sâmbătă, acesta urmează să participe și la un turneu de golf la una dintre proprietățile sale.

El s-a întâlnit și cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, aleasă în funcția de șef al statului anul trecut. Când acesta a vizitat Irlanda în calitate de președinte în 2019, Connolly, poziționată în extremă stânga în politica externă, a protestat în fața aeroportului Shannon, din vestul Irlandei.

Pentru mai târziu, sâmbătă, sunt programate proteste împotriva războiului și a lui Trump, atât la Dublin, cât și în vestul Irlandei, în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg.

Potrivit Reuters, Irlanda este una dintre țările UE care susțin cel mai mult cauza palestiniană. Țara a adoptat, în luna iulie, o lege care restricționează comerțul cu bunuri provenite din așezările din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel.