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Navă atacată în Strâmtoarea Ormuz. Un incendiu a izbucnit la bordul acesteia

Serviciile de monitorizare maritimă au primit, duminică, rapoarte privind un atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul aflat la bord a fost evacuat după ce, în urma atacului, a izbucnit un incendiu.
Navă atacată în Strâmtoarea Ormuz. Un incendiu a izbucnit la bordul acesteia
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 12:32, Știri externe
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Agenția UKMTO, afiliată marinei britanice, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că o navă care traversa Strâmtoarea Ormuz a fost lovită de un proiectil. În urma atacului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, iar echipajul a fost evacuat, relatează Reuters. 

În paralel, presa de stat iraniană a relatat că o navă comercială iraniană a fost lovită în largul coastei sudice a țării duminică dimineața. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, notează Sky News.

Raportul UKMTO vine la o zi după ce Arabia Saudită a anunțat că a închis temporar conducta Est-Vest ca măsură de precauție, în urma unui atac cu drone despre care atât Bagdadul, cât și Riadul au afirmat că a avut originea în Irak.

Această conductă traversează Peninsula Arabică, iar în ultimele șase luni, ea a reprezentat principala rută de ieșire pentru aprovizionarea globală cu petrol din Orientul Mijlociu, în contextul în care Strâmtoarea Ormuz a fost închisă.

Războiul din Orientul Mijlociu nu dă semne de oprire

Războiul din Orientul Mijlociu nu dă semne că s-ar apropia de final. De asemenea, de la acordul fragil din luna iulie, nu au mai avut loc discuții între SUA și Iran pentru a pune capăt conflictului.

Ministerul de Externe al Iranului a anunțat în această săptămână că luni, Iranul va participa la o întâlnire cu statele arabe din Golf, în Oman, în cadrul căreia se va discuta viitorul Strâmtorii Ormuz.

Pe de altă parte, într-o declarație sub condiția anonimatului pentru Reuters, un înalt oficial iranian a minimizat șansele unui progres decisiv. El a subliniat că întâlnirea, care are loc la inițiativa Omanului, are ca scop discutarea unor chestiuni, inclusiv a strâmtorii, dar nu se preconizează că va duce la semnarea unui acord.

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