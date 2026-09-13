Trump sugerează că SUA ar putea rămâne în Iran și să păstreze petrolul: Vom ieși, în cele din urmă

Declarația vine în contextul războiului din Iran și al tensiunilor care au provocat noi fluctuații pe piețele petroliere.

Donald Trump a declarat că Statele Unite vor ieși în cele din urmă din Iran, însă a lăsat deschisă posibilitatea ca Washingtonul să rămână în țară și să preia controlul asupra resurselor petroliere, scrie Reuters.

„În cele din urmă, vom ieși (din Iran), dacă nu decidem să rămânem și să păstrăm petrolul, precum Venezuela”, a afirmat Trump, citat de Jerusalem Post.

Președintele american a susținut, de asemenea, că veniturile obținute de Statele Unite din Venezuela au acoperit deja de mai multe ori costurile războiului.

Declarațiile au fost făcute în Irlanda, unde Trump s-a aflat pentru întâlniri și pentru a urmări Campionatul Open de golf.

Trump estimează că războiul din Iran se va încheia anul acesta

Trump a reiterat că se așteaptă ca războiul din Iran să se încheie în cursul acestui an. Președintele SUA a sugerat că acest lucru s-ar putea întâmpla după alegerile intermediare din Statele Unite, programate în noiembrie.

Liderul de la Casa Albă a insistat că Washingtonul va accepta doar un acord pe care îl consideră favorabil intereselor americane.

„Voi face doar acordul corect. Nu voi face un acord care nu este bun”, a spus Trump.

Președintele american a mai afirmat că Iranul „sună constant” pentru a discuta despre pace. Teheranul a respins în trecut astfel de afirmații ale lui Trump.

Războiul din Iran pune presiune pe prețul petrolului

Conflictul din Iran continuă să afecteze piețele energetice internaționale. Instabilitatea din Orientul Mijlociu a dus la creșterea preocupărilor privind aprovizionarea cu petrol, iar traderii se așteaptă la noi creșteri ale prețurilor.

Situația s-a complicat după un atac asupra unei conducte petroliere din Arabia Saudită. Incidentul a alimentat temerile privind eventuale perturbări suplimentare ale fluxurilor de petrol din regiune.

Trump a susținut însă că prețul benzinei va scădea rapid după încheierea războiului din Iran. „Va scădea precum o piatră”, a afirmat președintele SUA, referindu-se la prețurile carburanților.

Declarațiile lui Trump privind petrolul iranian și posibilitatea ca SUA să rămână în Iran reprezintă una dintre cele mai directe referiri ale președintelui american la exploatarea resurselor energetice ale țării în contextul conflictului.