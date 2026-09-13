Nașterea în apă : cât de sigură e, de fapt?

Pentru unele femei, ideea unei nașteri în apă are ceva aproape instinctiv.

Căldura apei, senzația de plutire, intimitatea și posibilitatea de a găsi o poziție mai confortabilă pot face ca travaliul să pară mai ușor de dus.

Pentru altele, gândul ca bebelușul să vină pe lume sub apă ridică o întrebare firească: este sigur?

Două cercetări recente aduc răspunsuri importante, iar una dintre ele este studiul britanic POOL, cea mai amplă evaluare ale siguranței nașterii în apă.

Nașterea în apă vs nașterea clasică

Cealaltă este un studiu randomizat realizat în Statele Unite și publicat în 2025. Împreună, cele două cercetări conturează o imagine mai nuanțată decât vechea dispută „naștere în apă sau naștere clasică?”.

Ce au aflat cercetătorii britanici

Studiul POOL, publicat în Health Technology Assessment în februarie 2026, a analizat 60.402 de nașteri din 26 de organizații NHS din Anglia și Țara Galilor, între 2015 și 2022.

Cercetătorii au comparat femeile cu sarcini și travalii fără complicații care au născut în apă cu cele care au folosit apa în timpul travaliului, dar au ieșit din bazin înainte de naștere.

Rezultatul este important: pentru mamele fără complicații obstetricale sau medicale, nașterea în apă nu a avut un risc mai mare pentru mamă sau copil decât nașterea în afara apei.

Leziunile la naștere în funcție de mediu

La femeile aflate la prima naștere, leziunile severe ale sfincterului anal au apărut la 4,8% dintre cele care au născut în apă, față de 5,3% dintre cele care au ieșit din bazin înainte de naștere.

La femeile care mai născuseră, procentele au fost de 1,1%, respectiv 1,7%.

Și pentru bebeluși rezultatele au fost încurajatoare.

Evenimentele incluse în principalul indicator neonatal – decesul, internarea într-o unitate neonatală cu suport respirator sau administrarea de antibiotice intravenos în primele 48 de ore – au apărut la 2,7% dintre bebelușii născuți în apă, față de 4,4% dintre cei născuți în afara apei.

Cercetătorii au concluzionat că nașterea în apă nu a fost mai puțin sigură

Există însă un detaliu care merită spus fără dramatizare: trei bebeluși născuți în apă au murit în perioada analizată, față de niciunul din grupul care a ieșit din apă.

Autorii subliniază însă că astfel de evenimente sunt foarte rare, iar rezultatul principal al studiului nu a indicat un risc neonatal mai mare pentru nașterea în apă.

Apa poate însemna și mai puțină medicație

Un studiu randomizat american, publicat în august 2025 în AJOG Global Reports, a urmărit femei cu sarcini considerate cu risc scăzut. Din 186 de participante înscrise, 106 au rămas eligibile pentru analiza finală: 74 în grupul nașterii în apă și 32 în grupul nașterii pe uscat.

Rata de abandon a fost de 39%, un aspect important atunci când interpretăm rezultatele.

Femeile din grupul nașterii în apă au apelat mai rar la medicamente intravenoase împotriva durerii: 13,5% față de 37,5%.

Epidurala și nașterea în apă

Și utilizarea epiduralei a fost mai redusă: 27% față de 71,9%.

În plus, femeile care au născut în apă au acordat scoruri mai mari experienței nașterii.

Studiul nu a identificat diferențe semnificative între cele două grupuri pentru celelalte rezultate materne și neonatale analizate.

A existat însă un caz de avulsie (rupere) a cordonului ombilical în grupul nașterii în apă – o complicație rară, dar cunoscută și importantă.

Așadar, este nașterea în apă sigură?

Pentru femeile cu sarcină și travaliu fără complicații, cele mai noi date sunt încurajatoare. Ele sugerează că nașterea în apă nu aduce un risc suplimentar evident pentru mamă sau copil și poate reduce nevoia de anumite forme de analgezie.

Dar „sigură” nu înseamnă „potrivită pentru oricine”.

Studiile se referă la femei atent selectate, cu sarcini și travalii fără complicații. Iar nașterea în apă presupune supraveghere medicală, personal pregătit și protocoale clare pentru situațiile în care femeia sau copilul au nevoie rapid de intervenție.

Bâldâbâc și studii exacte

Poate că acesta este, de fapt, cel mai interesant lucru pe care îl spun cercetările recente: nu apa este marea necunoscută, ci contextul în care este folosită.

Pentru o femeie sănătoasă, cu o sarcină fără probleme, un bazin cu apă caldă poate fi mai mult decât o imagine frumoasă.

Poate fi o opțiune reală pentru controlul durerii și pentru o experiență a nașterii pe care să o simtă mai aproape de propriul corp.