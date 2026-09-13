Primăria Capitalei anunță progrese la Pasajul Basarab: 52.000 mp de beton au fost reparați

Primăria București anunță că lucrările la Pasajul Basarab continuă, după ce acesta s-a degradat în cei 15 ani de la darea în folosință, fără să fie recepționat. Până acum, au fost curățate, reparate și protejate cu vopsele speciale suprafețe de 52.000 de metri pătrați de beton, de aproape trei ori mai mari decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului.

„Lucrarea de la Pasajul Basarab este cu adevărat complexă! În 15 ani, fără nicio intervenție, acesta s-a degradat mult. Îți spunem CIFRELE LUCRĂRILOR, până acum. Sunt impresionante! 52.000 mp de suprafețe de beton curățate, reparate și protejate cu vopsele speciale. Este o suprafață de aproape trei ori mai mare decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului. 5.577 metri de fisuri în beton astupate. Înseamnă 53 de terenuri de fotbal puse cap la cap sau cât ai merge pe jos de la Piața Unirii până la Arcul de Triumf”, a transmis, duminică seară, Primăria București, într-un mesaj pe Facebook.

Primăria Bucureștiului a prezentat și alte cifre privind lucrările realizate până în prezent:

680 mp de perete de beton degradat decopertat și refăcut;

700 kg de plase de fier, respectiv armătură, montate în interiorul pereților reparați;

37.000 mp de strat de uzură a carosabilului refăcut;

135 de metri de rosturi de dilatație de pe structurile pasajului înlocuite;

2 km de trotuare și borduri refăcute integral;

843 de metri de parapete grele de protecție recondiționate;

192 de guri de scurgere de pe carosabil și de pe calea de rulare a tramvaielor reparate;

3.863 de metri de sistem de preluare a apelor pluviale nou montat. Au mai rămas de făcut 1.288 de metri;

5.270 mp de cale de rulare a tramvaiului curățată;

1.625 mp de longrine pentru fixarea șinelor de tramvai curățate și reparate;

350 de metri de plăci metalice de protecție curățate și vopsite.

Primăria București estimează că lucrările vor fi finalizate până la începutul anului viitor, când pasajul ar urma să fie recepționat.

„Pasajul va fi ca nou la începutul anului viitor. Apoi îi facem recepția”, anunță Primăria București.