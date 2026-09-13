Primăria Capitalei anunță progrese la Pasajul Basarab: 52.000 mp de beton au fost reparați

Primăria București anunță că lucrările la Pasajul Basarab continuă, după ce acesta s-a degradat în cei 15 ani de la darea în folosință, fără să fie recepționat. Până acum, au fost curățate, reparate și protejate cu vopsele speciale suprafețe de 52.000 de metri pătrați de beton, de aproape trei ori mai mari decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului.
„Lucrarea de la Pasajul Basarab este cu adevărat complexă! În 15 ani, fără nicio intervenție, acesta s-a degradat mult. Îți spunem CIFRELE LUCRĂRILOR, până acum. Sunt impresionante! 52.000 mp de suprafețe de beton curățate, reparate și protejate cu vopsele speciale. Este o suprafață de aproape trei ori mai mare decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului. 5.577 metri de fisuri în beton astupate. Înseamnă 53 de terenuri de fotbal puse cap la cap sau cât ai merge pe jos de la Piața Unirii până la Arcul de Triumf”, a transmis, duminică seară, Primăria București, într-un mesaj pe Facebook.
Primăria Bucureștiului a prezentat și alte cifre privind lucrările realizate până în prezent:
Primăria București estimează că lucrările vor fi finalizate până la începutul anului viitor, când pasajul ar urma să fie recepționat.
„Pasajul va fi ca nou la începutul anului viitor. Apoi îi facem recepția”, anunță Primăria București.