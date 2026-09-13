Accident pe DN74, în Alba. O mașină s-a răsturnat în râu. O persoană a refuzat transportul la spital

Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină, duminică, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs în localitatea Bucium Cerbu, pe DN74, potrivit ISU Alba.

În accident a fost implicat un autoturism care s-a răsturnat în râu. Potrivit autorităților, nu au fost persoane încarcerate. O persoană a fost asistată medical la locul accidentului, însă a refuzat transportul la spital.

La intervenție au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SAJ și echipajul SVSU Abrud.