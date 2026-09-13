Prima pagină » Social » Accident pe DN74, în Alba. O mașină s-a răsturnat în râu. O persoană a refuzat transportul la spital

Accident pe DN74, în Alba. O mașină s-a răsturnat în râu. O persoană a refuzat transportul la spital

O mașină s-a răsturnat într-un râu, pe DN74, în localitatea Bucium Cerbu, județul Alba. O persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.
Accident pe DN74, în Alba. O mașină s-a răsturnat în râu. O persoană a refuzat transportul la spital
Galerie Foto 4
Sursa foto: ISU Alba
Aida Neagu
13 sept. 2026, 20:47, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină, duminică, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs în localitatea Bucium Cerbu, pe DN74, potrivit ISU Alba.

Vezi galeria foto
4 poze

În accident a fost implicat un autoturism care s-a răsturnat în râu. Potrivit autorităților, nu au fost persoane încarcerate. O persoană a fost asistată medical la locul accidentului, însă a refuzat transportul la spital.

La intervenție au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SAJ și echipajul SVSU Abrud.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
Călin Georgescu, anunțul ZILEI la Oradea! Oamenii au scandat: „Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”
Gandul
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Summit istoric la Cardiff: Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord fac front comun și cer dizolvarea Regatului Unit și intrarea în UE
Libertatea
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia