Emisarul special al lui Trump spune că teritoriile sunt problema în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina

Disputele teritoriale rămân principalul obstacol în calea unui acord între Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului, a declarat duminică Jared Kushner, emisarul special al președintelui SUA, în cadrul forumului „Yalta European Strategy” (YES 2026), de la Kiev, potrivit Kyiv Post.

El a spus că, deși oficialii au stabilit detalii pentru aproape toate celelalte aspecte ale unei posibile soluții, divergențele privind liniile frontului și teritoriile suverane continuă să blocheze negocierile.

Potrivit acestuia, președintele rus Vladimir Putin și-a prezentat, într-un mod elaborat, obiectivele teritoriale ale Moscovei în timpul unor consultări recente la Kremlin.

„Principala problemă va fi cea a teritoriilor, iar acesta este exact punctul în care părțile nu au ajuns încă la un acord”, a spus Jared Kushner, citat de Ukrinform.

El a mai explicat că „președintele Putin și-a prezentat poziția cu privire la ceea ce dorește să obțină. Dacă Ucraina ar fi dorit să se retragă până la acea linie, am fi pregătit și convenit deja asupra celorlalte clauze ale acordului. În prezent, Ucraina nu dorește acest lucru”.

„Sarcina noastră, în calitate de mediatori, este să găsim o soluție creativă care să nu contravină dorințelor lor, să îi ajute să își atingă obiectivele și să determine Rusia să pună capăt conflictului, astfel încât ambele părți să poată merge mai departe în cadrul unui mecanism care să prevină o nouă escaladare.”, a spus acesta.

Jared Kushner nu a menționat în declarațiile sale niciun detaliu despre crimele de război comise de forțele rusești, dar a descris situația ambelor țări ca fiind una marcată de „multă suferință”.

„Președintele Trump este foarte, foarte dedicat acestei cauze. Steve [Witkoff] și cu mine suntem foarte dedicați. Președintele Zelenski este foarte dedicat. Din câte am văzut și am auzit, și președintele Putin este foarte dedicat acestei cauze. Este pur și simplu o chestiune de a găsi formula potrivită care, sperăm, să mulțumească pe toată lumea și să permită avansarea procesului.”, a spus acesta.

Incertitudini privind un armistițiu înainte de iarnă

Întrebat dacă ar putea fi încheiate ostilitățile înainte de venirea iernii, Kushner a fost prudent în a răspunde. El a spus că mai mulți actori au propus diferite idei în acest sens.

Potrivit emisarului american, discuțiile din ultimele luni s-au concentrat majoritar asupra garanțiilor care ar trebui să ofere Ucrainei siguranța că orice încetare a luptelor va duce la o pace concretă.

El a mai spus că, în timpul unor negocieri trilaterale anterioare desfășurate la Abu Dhabi, delegațiile Ucrainei, SUA și Rusiei au stabilit mecanisme pentru prevenirea conflictului.

„Am elaborat un mecanism de monitorizare care implică armata și toată lumea este de acord că, odată ce se va ajunge la o soluție definitivă privind liniile frontului sau chestiunile teritoriale, va exista un mecanism pe care, sperăm, toate părțile îl vor respecta.”, a spus el.

Potrivit lui Kushner, acest mecanism „este o soluție care mulțumește ambele părți, reprezentând un progres real în acest sens”.