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China ar fi ajutat Iranul înaintea atacului în care au murit 3 militari americani. Reacția lui Trump

O informație apărută în presa americană ridică semne de întrebare asupra unui atac în care au fost uciși militari americani, iar reacția lui Donald Trump a fost promptă.
China ar fi ajutat Iranul înaintea atacului în care au murit 3 militari americani. Reacția lui Trump
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
14 sept. 2026, 06:43, Știri externe
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Potrivit unei investigații publicate de Wall Street Journal, citată de Reuters, oficiali americani au stabilit o legătură între imagini satelitare de înaltă rezoluție furnizate Iranului de entități chineze și atacul asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, pe 17 iulie. Atacul cu rachete balistice iraniene a ucis trei militari americani și a rănit alți patru.

Informațiile obținute de Iran ar fi inclus imagini ale bazei atât înainte, cât și după atac. Oficialii americani nu au identificat entitățile chineze implicate și nu au afirmat că guvernul de la Beijing ar fi fost implicat direct. Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile publicate de Wall Street Journal.

Trump: „Și noi îi spionăm”

Întrebat dacă va aborda problema cu Xi Jinping la următoarea întâlnire, Trump nu a răspuns direct. În schimb, președintele american a comparat activitățile de supraveghere ale Chinei cu cele desfășurate de Statele Unite.

„Ei practic fac ceea ce facem și noi”, a declarat Trump, referindu-se la acuzațiile de spionaj între cele două țări. Trump a insistat, de asemenea, că relația sa cu Xi este una bună și că ambele părți s-au comportat „rezonabil”.

Reacția președintelui american contrastează cu gravitatea acuzației: informațiile furnizate de entități chineze sunt analizate de autoritățile americane în legătură cu un atac iranian soldat cu moartea unor militari americani.

China nu este acuzată direct de implicare în atac

Un element important este că acuzația nu înseamnă că Washingtonul susține că Beijingul a ordonat sau a coordonat atacul.

Potrivit informațiilor citate de Wall Street Journal, oficialii americani au legat imaginile satelitare de atac, însă nu au acuzat guvernul chinez de implicare directă. Beijingul a respins anterior acuzațiile privind sprijinul acordat Iranului și a cerut dovezi.

În luna mai, Statele Unite au sancționat trei companii chineze despre care administrația Trump susținea că au furnizat Iranului imagini satelitare utilizabile în operațiuni militare.

Noile informații sunt cu atât mai sensibile cu cât Washingtonul este preocupat și de posibilitatea ca datele furnizate de companii chineze să ajute Iranul să identifice și să urmărească obiective militare americane din regiune.

Trump și Xi ar urma să se întâlnească pe 24 septembrie

Reacția lui Trump apare înaintea unei întâlniri planificate cu Xi Jinping în Statele Unite, despre care Reuters relatează că este așteptată pe 24 septembrie. Beijingul nu a confirmat însă oficial până acum că summitul va avea loc.

Pentru administrația americană, situația creează o problemă diplomatică delicată: Washingtonul are motive să fie preocupat de sprijinul tehnologic și informațional acordat Iranului, dar Trump pare să evite transformarea acuzației într-un nou conflict deschis cu Beijingul înaintea întâlnirii cu Xi.

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