Dezvoltarea energiei din biomasă din Japonia provoacă defrișări suplimentare în Indonezia

Energia din biomasă, generată predominant prin arderea lemnului, este în creștere la nivel global, pe măsură ce țările își accelerează tranziția către utilizarea unei energii mai curate, potrivit AP.

„Industria biomasei a devenit un nou motor al defrișărilor în Indonezia”, a declarat Timer Manurung, directorul organizației Auriga Nusantara, cu sediul în Indonezia, care a contribuit la noua analiză. „Și cea mai mare parte a produsului din biomasă este destinată exportului, Japonia fiind cea mai mare destinație.”

Pe măsură ce cererea Japoniei de peleți de lemn din Indonezia crește vertiginos în efortul de a-și atinge propriile obiective privind energia regenerabilă, criticii spun că subvențiile continue și supravegherea slabă a lanțului de aprovizionare vor permite probabil defrișarea continuă a pădurilor indoneziene neatinse.

Ecologiștii și oamenii de știință transmit avertismente

Utilizarea bioenergiei la nivel mondial a crescut cu peste 55% între 2015 și 2024, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. În Japonia, aceasta reprezintă o pondere mică, dar în creștere, din producția de energie electrică – mai puțin de 6% în 2024, potrivit Institutului pentru Politici Energetice Durabile.

Ecologiștii și oamenii de știință avertizează că creșterea continuă a cererii internaționale, coroborată cu reglementările interne slabe, va continua să accelereze defrișările.

În același timp, criticii spun că utilizarea biomasei pentru arderea concomitentă, în loc să se treacă direct la energie curată, nu face decât să prelungească utilizarea combustibililor fosili extrem de poluanți. Biomasa este material organic, precum plantele, lemnul și deșeurile, iar multe centrale electrice pe cărbune pot fi ușor modificate pentru a o arde alături de cărbune pentru a produce energie.