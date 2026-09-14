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Poliția turcă a arestat peste 160 de persoane din mediul LGBTQ+

În weekend, poliția turcă a arestat peste 160 de persoane într-o serie de raiduri asupra unor afaceri și asociații LGBTQ+ din întreaga țară, ca parte a unei operațiuni sponsorizate de guvern, numită „Familia mea este în siguranță”, pentru a apăra așa-numitele valori tradiționale.
Poliția turcă a arestat peste 160 de persoane din mediul LGBTQ+
Hepta/Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
14 sept. 2026, 06:23, Știri externe
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Ministrul Justiției din Turcia a declarat că operațiunile, lansate pe baza acuzațiilor de prostituție și obscenitate, au fost coordonate de procurorii din Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin și Mersin din 15 provincii (Turcia are 81 în total) și au dus, de asemenea, la proceduri judiciare împotriva a nouă asociații și 13 companii, potrivit Il Post.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, care a condus un regim din ce în ce mai autoritar timp de peste două decenii, a insistat de ani de zile pentru o presiune sporită asupra persoanelor LGBTQ+ din Turcia, cu o retorică din ce în ce mai dură și o represiune pe scară largă. Ministrul Justiției a declarat că scopul operațiunilor din weekend a fost de a se asigura că activitatea LGBTQ+ nu este considerată „normală” și de a „proteja copiii, instituția familiei și valorile noastre morale comune”.

Un plan mai amplu al guvernului

Aceste operațiuni fac parte din planul mai amplu al guvernului, numit „Deceniul Familiei și Populației”, care vizează creșterea ratei natalității și încetinirea îmbătrânirii populației. Deși relațiile între persoane de același sex nu sunt ilegale în Turcia, homofobia este răspândită și alimentată de Erdogan, care numește persoanele LGBTQ+ „perverși” și le învinovățește pentru scăderea rapidă a ratei natalității din țară. Din 2015, Marele Pride a fost interzis în Istanbul și în alte câteva orașe, iar oricine încearcă să participe este arestat sistematic.

Organizațiile pentru drepturile omului din Turcia au acuzat guvernul că folosește campanii tradiționale pentru familie și controlul nașterilor pentru a viza și mai mult comunitatea LGBTQ+. Pe lângă arestări, organizația turcă pentru drepturile LGBTQ+ Kaos GL a declarat că, în weekend, guvernul a blocat și accesul la zeci de site-uri web și conturi de socializare aparținând unor grupuri și activiști afiliați.

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