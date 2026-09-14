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Armata secretă a lui Kim Jong Un ar putea reveni pe front. Până la 50.000 de nord-coreeni, pregătiți pentru Rusia

Rusia ar putea primi un nou contingent masiv de militari nord-coreeni, după ce mii de soldați ai regimului de la Phenian au luptat deja împotriva forțelor ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski estimează că numărul acestora ar putea ajunge până la 50.000.
Armata secretă a lui Kim Jong Un ar putea reveni pe front. Până la 50.000 de nord-coreeni, pregătiți pentru Rusia
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
14 sept. 2026, 07:27, Știri externe
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Coreea de Nord a trimis aproximativ 13.000 de militari pentru a sprijini Rusia în luptele din regiunea Kursk, după incursiunea ucraineană începută în 2024. Potrivit estimărilor citate de BBC, pierderile au fost extrem de mari: până la 3.000 de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși.

Serviciul ucrainean de informații militare HUR estimează că aproximativ 8.500 de militari nord-coreeni se află în continuare pe teritoriul Rusiei. Aceștia ar fi organizați în patru brigăzi integrate în Gruparea de Forțe „Nord” și ar avea misiunea de a apăra frontiera rusă din regiunea Kursk.

Deocamdată, aceștia nu ar participa la operațiuni active și nu au fost identificați în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Zelenski susține însă că situația s-ar putea schimba. Liderul ucrainean a avertizat că până la 50.000 de nord-coreeni ar putea fi desfășurați în Rusia, revizuind o estimare anterioară de 30.000.

Phenianul câștigă bani și experiență de război

Pentru Kim Jong Un, implicarea în războiul declanșat de Rusia a avut un cost uman considerabil, dar și beneficii economice și militare.

Lim Soo-ho, cercetător la Institute for National Security Strategy din Seul, estimează că livrările de armament și trimiterea militarilor au adus Coreei de Nord venituri de aproape 10 miliarde de dolari. Suma este uriașă raportată la o economie nord-coreeană al cărei PIB anual este estimat la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

În schimbul armelor și al trupelor, Phenianul ar primi alimente, petrol și valută. La acestea se adaugă experiența de luptă într-un război modern, în special în ceea ce privește folosirea și contracararea dronelor.

Rusia se confruntă cu o problemă tot mai mare de efective

Moscova are, la rândul său, motive puternice să continue cooperarea. Estimările serviciilor occidentale și ucrainene citate de BBC indică faptul că Rusia pierde lunar cu aproximativ 6.000 de militari mai mult decât reușește să recruteze.

Această lipsă de efective a determinat Kremlinul să apeleze inclusiv la combatanți străini.

Pentru România și celelalte state NATO de pe flancul estic, aprofundarea cooperării militare dintre Moscova și Phenian adaugă o nouă dimensiune războiului de la granițele Alianței. Zelenski avertizează, în plus, că Rusia ajută Coreea de Nord să-și perfecționeze armele și să acumuleze experiență reală de luptă, în timp ce Phenianul s-ar pregăti să furnizeze Moscovei și noi arme balistice.

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