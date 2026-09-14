Exercițiu de forță în Coreea de Nord: Foc real și mesaj despre o „putere distructivă uriașă”

Agenția Centrală de Știri Coreeană a declarat că exercițiul de sâmbătă a avut ca scop familiarizarea cu procedura de operare a sistemului integrat de control al puterii de foc, potrivit AP. Armata sud-coreeană a declarat anterior că a detectat lansări de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din zona de coastă estică Wonsan a Coreei de Nord sâmbătă.

Armele sunt concepute pentru a ataca ținte din Coreea de Sud

După ce a observat exercițiul, mareșalul Pak Jong Chon a declarat că acesta va „îmbunătăți nivelul de specializare pentru a doborî forțele armate ale inamicului din punct de vedere organizațional și structural odată ce este emis un ordin”. El a adăugat că sistemele de armament mobilizate au demonstrat „puterea distructivă imensă a focului concentrat”, potrivit KCNA.

Este extrem de dificil să se verifice independent afirmațiile nord-coreene privind testele sale cu arme. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că mai multe rachete lansate sâmbătă au zburat aproximativ 250 de kilometri (155 de mile) fiecare în direcția apelor estice ale Coreei de Nord. Distanțele de zbor indică faptul că armele sunt concepute pentru a ataca ținte din Coreea de Sud.

Exercițiul de lansare a marcat primele lansări publice de rachete balistice din Coreea de Nord în aproximativ trei săptămâni.

Trump, relație bună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un

Luna trecută, președintele american Donald Trump a oprit un exercițiu militar bilateral major cu Coreea de Sud, invocând ceea ce a numit o relație bună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Acesta este un efort aparent de a reînvia diplomația dintre cele două țări, dar Coreea de Nord a respins inițiativa lui Trump, spunând că simpla scurtare a exercițiului nu va schimba „natura sa provocatoare și agresivă”. Încurajat de arsenalul său nuclear în creștere și de legăturile mai strânse cu Rusia și China, experții spun că Kim crede probabil că are o influență mai mare într-o posibilă relație diplomatică cu SUA decât atunci când s-a întâlnit prima dată cu Trump în 2018-2019.

Kim a declarat la începutul acestui an că ar putea reveni la discuții dacă SUA renunță la „politica ostilă” împotriva țării sale și respectă ceea ce el numește statutul Nordului de stat nuclear.