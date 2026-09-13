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Trump a anunțat că va elimina toate tarifele vamale pentru whisky-ul irlandez

Președintele american Donald Trump a anunțat că va ridica toate tarifele vamale la whisky-ul irlandez la sfârșitul vizitei sale de două zile în Republica Irlanda.
Trump a anunțat că va elimina toate tarifele vamale pentru whisky-ul irlandez
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
14 sept. 2026, 02:34, Știri externe
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Președintele SUA a făcut anunțul înainte de a înmâna trofeul câștigătorului, la complexul de golf Trump International din Doonbeg, câștigătorului Irish Open, Shane Lowry, potrivit BBC.

Whisky-ul distilat în Republica Irlanda se confruntă cu un tarif standard de 15% care se aplică mărfurilor din UE care intră în SUA, în timp ce whisky-ul produs în Irlanda de Nord sau în altă parte a Regatului Unit nu are niciun tarif.

Aceasta vine după ce Trump și-a dublat sprijinul pentru o Irlandă unită și a declarat că unirea Irlandei de Nord și a Republicii Irlanda este „una dintre cele mai naturale din toate timpurile”.

Și-a petrecut a doua zi a vizitei sale în Irlanda urmărind ultima zi a turneului Irish Open.

Sâmbătă, Trump s-a aflat la Dublin, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul irlandez Michael Martin și cu președinta irlandeză Catherine Connolly.

„Toată lumea mă bate la cap”

Adresându-se mulțimii înainte de ceremonia de premiere, Trump a declarat că a discutat despre tarifele la whisky cu Martin și cu jucătorul de golf Lowry.

„Toată lumea mă bate la cap”, a spus el. „Îmi spun dacă îmi faci o favoare? E atât de nedrept ce se întâmplă.”

„Ați putea elimina tarifele vamale pentru whiskey-ul irlandez și am spus, în numele Statelor Unite ale Americii, că voi elimina tarifele vamale pentru whiskey-ul irlandez.”

Ceremonia de premiere a marcat sfârșitul călătoriei de două zile a lui Trump în Irlanda, înainte de îmbarcarea în Air Force One pe aeroportul Shannon și plecarea spre Washington.

Presupunând că tarifele impuse de Trump la whisky-ul irlandez vor fi eliminate, acest lucru va pune capăt avantajului pe care unii producători din Irlanda de Nord îl aveau față de concurenții din Republica Irlanda.

Asta pentru că producătorii de la nord de graniță au fost acoperiți de eliminarea tarifelor vamale pentru tot whisky-ul produs în Marea Britanie, anunțată de Trump în luna mai.

Lanțurile de aprovizionare pe întreaga insulă au însemnat că unele mărci de whisky din Irlanda de Nord nu au putut beneficia de reducerea tarifelor anterioare.

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