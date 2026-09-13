Trump cere Ucrainei să oprească atacurile asupra motorinei rusești, sub pretextul că atacurile cauzează o penurie

Ucraina vizează de luni de zile industria petrolieră și gazieră a Rusiei cu atacuri la distanță, ceea ce a dus la raționalizarea combustibilului în toată țara și a determinat Moscova să interzică exporturile de motorină în iulie, eliminând astfel aprovizionarea de pe piața globală deja restricționată, relatează AP.

Însă criza globală a venit și după ce războiul împotriva Iranului a redus transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Prețurile combustibililor îi afectează pe americani în timp ce se pregătesc să voteze în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Trump a fost întrebat de un reporter dacă a vorbit cu Zelenski în urma conversației sale recente cu președintele rus Vladimir Putin. Acesta a răspuns cerându-i lui Zelenski să oprească atacurile împotriva Rusiei.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un lucru. Trebuie să înceteze eliminarea motorinei din Rusia”, a declarat Trump reporterilor în marja turneului Irish Open, care se desfășoară la clubul său de golf Doonbeg.

„Am vorbit cu domnul Zelenski despre asta. Există o mulțime de alte ținte. Nu atacați motorina, pentru că asta face rău, asta face rău lumii”, a spus el.

Conform unui raport publicat vineri de Agenția Internațională pentru Energie, exporturile nete de motorină și motorină din țările din Golf s-au ridicat în august la „puțin peste un sfert” din valoarea lor de dinainte de începerea războiului împotriva Iranului în februarie.

„Perturbările sistemului de rafinare al Rusiei și oprirea aproape completă a exporturilor de produse în urma intensificării atacurilor ucrainene au agravat aceste pierderi”, a scris IEA. A adăugat că, în februarie, exporturile combinate de motorină și motorină din Golf și Rusia „au reprezentat aproape 45% din comerțul maritim mondial”.

Kievul susține că industria petrolieră rusă finanțează și alimentează direct invazia Moscovei în Ucraina, care durează de peste patru ani.

Rusia și-a intensificat campania aeriană împotriva Ucrainei în ultimele săptămâni, folosind rachete balistice și drone cu reacție pentru a perfora apărarea Ucrainei. Atacurile Moscovei au vizat rețeaua electrică a Ucrainei înainte de iarnă, ceea ce oficialii spun că are scopul de a demoraliza civilii.