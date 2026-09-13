Prima pagină » Știri externe » Sikorski: Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Sikorski: Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Polonia nu va bloca deschiderea noilor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE, a declarat duminică ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.
Sikorski: Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană
Maria Nițu
13 sept. 2026, 22:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor cu Ucraina privind clusterele din acquis-ul Uniunii Europene, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, duminică, la Kiev.

Declarația acestuia a fost făcută în cadrul unui briefing comun cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Vreau să confirm încă o dată că negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu vor fi ușoare, la fel cum nu au fost nici ale noastre atunci când am aderat. Însă Polonia nu va bloca deschiderea clusterelor de negociere. Asta nu înseamnă că le vom închide rapid. Dar, potrivit Comisiei Europene, Ucraina este deja pregătită pentru negocieri”, a spus el.

Ministrul a spus că este încrezător că Ucraina va finaliza procesul de implementare a Acordului de Asociere, în special a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Acest lucru va permite Ucrainei să devină parte a pieței unice a UE chiar înainte de aderarea la blocul comunitar, a mai precizat ministrul polonez.

Autoritățile ucrainene consideră realistă deschiderea a încă patru clustere de negociere privind aderarea Ucrainei la UE în această toamnă. Deschiderea unor clustere a fost întârziată înainte de opoziția Ungariei.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
Localnicii unui sat indian au legat un muncitor venit să repare un turn de telefonie mobilă, furioși că semnalul 5G este slab
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Mercedes le arată angajaților cât de scumpă e Germania: costul unei ore de muncă la Cugir este cu 81,7% mai mic
Libertatea
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia