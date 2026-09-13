Sikorski: Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Polonia nu va bloca deschiderea negocierilor cu Ucraina privind clusterele din acquis-ul Uniunii Europene, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, duminică, la Kiev.

Declarația acestuia a fost făcută în cadrul unui briefing comun cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Vreau să confirm încă o dată că negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu vor fi ușoare, la fel cum nu au fost nici ale noastre atunci când am aderat. Însă Polonia nu va bloca deschiderea clusterelor de negociere. Asta nu înseamnă că le vom închide rapid. Dar, potrivit Comisiei Europene, Ucraina este deja pregătită pentru negocieri”, a spus el.

Ministrul a spus că este încrezător că Ucraina va finaliza procesul de implementare a Acordului de Asociere, în special a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Acest lucru va permite Ucrainei să devină parte a pieței unice a UE chiar înainte de aderarea la blocul comunitar, a mai precizat ministrul polonez.

Autoritățile ucrainene consideră realistă deschiderea a încă patru clustere de negociere privind aderarea Ucrainei la UE în această toamnă. Deschiderea unor clustere a fost întârziată înainte de opoziția Ungariei.