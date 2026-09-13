Pot câinii să miroasă cancerul? Metoda inedită de detectare bolii care ucide milioane de oameni

Câinii poartă căști și hamuri personalizate, dotate cu senzori care înregistrează respirația, activitatea cerebrală și mișcările lor în timp ce miros. Apoi, inteligența artificială analizează datele pentru a identifica tipare în răspunsurile animalelor.

Aceasta se întâmplă într-un startup Indian, care combină simțul ascuțit al câinilor cu inteligența artificială pentru a explora o nouă abordare în ceea ce privește detectarea precoce a cancerului, potrivit Euronews.

Potrivit companiei Dognosis, un studiu recent, la care au participat peste 1.500 de persoane din șase spitale, a evidențiat o rată de precizie de peste 90% pentru șapte tipuri de cancer.

Totuși, este un rezultat raportat de companie și nu confirmă faptul că tehnologia respectivă ar fi un test fiabil de diagnosticare a cancerului. Specialiști independenți în domeniul cancerului afirmă că rezultatele sunt promițătoare, dar trebuie confirmate prin studii de amploare. „Studiul este promițător, ca un prim indiciu. Însă este necesar să se realizeze studiul pe un grup mult mai mare înainte de a trage concluzii definitive”, a declarat oncologul Santhosh Kumar Devadas. Aplicația potențială este semnificativă în India, unde multe tipuri de cancer sunt diagnosticate abia după ce boala a avansat. Cum se desfășoară testul? Procesul este simplu. Pacienții respiră într-o mască de bumbac timp de aproximativ 10 minute. Proba este apoi sigilată și dusă la laborator, fără ca pacientul să intre în contact cu câinii. Reprezentanții companiei indiene speră că această abordare ar putea fi utilizată în viitor ca etapă inițială de screening, identificând persoanele care ar putea avea nevoie de teste medicale convenționale. Compania afirmă că intenționează să realizeze studii suplimentare în vederea obținerii unei eventuale aprobări comerciale. Deocamdată, cercetătorii subliniază că vor fi necesare studii mai ample și independente pentru a stabili dacă câinii și inteligența artificială pot detecta cancerul în mod fiabil în condiții reale. Potrivit Agenției Internaționale de Cercetarea Cancerului din cadrul OMS, peste 20,6 milioane de oameni s-au îmbolnăvit de cancer la nivel mondial. Dintre bolnavi, 9,8 milioane au murit în același an. Cele mai răspândite tipuri de boală înregistrate în 2024 erau cancerul pulmonar și cel de sân, cu peste 2, 64 milioane de oameni care s-au îmbolnăvit de cancer pulmonar, și 2,43 milioane de îmbolnăviri cu cancer la sân.

În ceea ce privește mortalitatea, cancerul pulmonar a dus la moartea a 1,9 milioane de oameni în lume, fiind urmat de cancerul colorectal, cu peste 918.000 de decese la nivel mondial, în timp ce cancerul la sân a generat 694.000 de morți.

Potrivit sursei citate, 1 din 5 persoane se îmbolnăvește de cancer pe parcursul vieții. În ceea ce privește mortalitatea, aproximativ unul din 9 bărbați, dar și una din 13 femei, mor din cauza cancerului.