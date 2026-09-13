Ministrul israelian al Culturii vrea să le retragă cetățenia regizorilor documentarului „Naza”, premiat la Festivalul de Film de la Veneția

Ministrul Culturii din Israel a anunțat duminică că vrea să le retragă cetățenia statului, realizatorilor documentarului „Naza” despre civilii uciși de armata israeliană în Gaza, acuzându-i de „trădare împotriva statului”, potrivit Le Figaro.

„Voi acționa imediat pentru a revoca cetățenia israeliană” cineaștilor Yuval Abraham și Rachel Szor, al căror documentar a câștigat premiul special la Festivalul de Film de la Veneția, sâmbătă, a declarat ministrul Culturii, Miki Zohar, pe rețeaua X.

הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה.

זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל… — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 13, 2026

Documentarul Naza, regizat de jurnaliștii de investigație Yuval Abraham și Rachel Szor, a primit ovații în picioare joi seară la premiera sa de la Festivalul de Film de la Veneția. Filmul, singurul documentar din competiția de la Veneția din acest an, dezvăluie, prin mărturiile unor ofițeri de informații israelieni, instrumentele tehnologice folosite de armata israeliană pentru a elimina sistematic și deliberat civilii palestinieni din Fâșia Gaza.

Naza se bazează pe mărturiile anonimizate a 24 de militari

Naza, un termen folosit de armata israeliană pentru a indica numărul de civili despre care se crede că au fost uciși într-un atac aerian, se bazează pe mărturiile anonimizate a 24 de militari, inclusiv ofițeri și membri ai serviciilor de informații israeliene, filmați noaptea de pe acoperișurile clădirilor din Tel Aviv. Vocile și înfățișările lor au fost modificate; doar siluetele lor negre ies în evidență pe ecran, alături de Yuval Abraham, în vârstă de 31 de ani, care realizează interviurile.