În prezent, această industrie profitabilă pe care țara nu o poate opri și pe care, de asemenea, nu o poate impozita se află în centrul unei dezbateri parlamentare cu implicații militare directe, potrivit Wall Street Journal, citată de Money Wise.

Creatoarea de OnlyFans, Svitlana Dvornikova, a creat o petiție publică pentru legalizarea pornografiei. A obținut suficiente semnături pentru un răspuns din partea președintelui Zelenski.

Ea a fost percheziționată de poliție în anul 2025 pentru că în Ucraina crearea de conținut pornografic este ilegală și se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare.

Anchetatorii i-au confiscat 200.000 de dolari, dar s-au oferit să-i dea jumătate de bani înapoi în schimbul unei mite.

Creatoarea de filme pentru adulți are un milion de abonați online, își plătește impozitele și nu a fost condamnată pentru altă infracțiune. Cele două realități au creat o «mașină de corupție» care cu greu poate fi oprită și care generează profit de milioane de dolari, potrivit sursei citate.

Mită de zeci de mii de dolari plătită lunar poliției

Crearea de conținut pentru adulți este interzisă în Ucraina, dar interdicția nu a reușit să elimine această industrie. Ba mai mult, creatorii ucraineni au început să se orienteze pe platforme din străinătate, ceea ce a dus la mai multe cazuri de corupție.

Departamentele de poliție din 3 regiuni din Ucraina primeau peste 20.000 de dolari lunar ca mită pentru „a închide ochii”.

Potrivit datelor furnizate autorităților ucrainene de Phoenix International, compania-mamă cu sediul în Regatul Unit, 7.900 de ucraineni au câștigat peste 131 de milioane de dolari numai în 2023 din această activitate. Suma reprezintă milioane de dolari în impozite neplătite la stat, în contextul în care țara are nevoie de bani pentru a lupta împotriva invaziei Rusiei.

Persoanele au plătit impozit, dar activitatea lor este ilegală

Când Guvernul a început să trimită somații fiscale de plată modelelor de OnlyFans, multe dintre persoane au depus declarațiile fiscale, doar ca să constate că, potrivit Constituției, activitatea lor era ilegală. Apoi au urmat perchezițiile.

Anchetatorii ucraineni au descins în locuința Svitlanei Dvornikova. I-au luat laptopul, stick-uri de memorie și cei 200.000 de dolari pe care i-a pus deoparte pentru a-și plăti impozitele. Femeia a declarat pentru Wall Street Journal că polițiștii i-au propus să-i returneze jumătate din sumă dacă ea le dă mită. Dvornikova spune că a refuzat.

„Nu vreau ca țara mea să ceară sprijin și arme altor țări. Dacă industria noastră ar putea să se dezvolte, cred că am putea ajuta Ucraina să facă față singură tuturor acestor provocări”, a declarat ea pentru sursa citată.

Dvornikova a propus legalizarea pornografiei

În 2025, creatoarea de conținut pentru adulți, Svitlana Dvornikova, a lansat o petiție oficială prin care solicita guvernului să dezincrimineze producția și stocarea de conținut pornografic realizat cu consimțământul adulților.

Petiția publică a strâns 25.000 de semnături, pragul pentru a primi un răspuns oficial.

Ea a declarat că a plătit impozit de 40 de milioane de grivne, adică echivalentul a 900.000 de dolari (774.000 de euro), bani cu care statul ar putea cumpăra 2.000 de drone sau 100 de camionete militare, potrivit calculelor femeii.

„Le mulțumesc tuturor celor care au recurs la o astfel de formă de interacțiune între autorități și societate, precum petiția electronică, și și-au exprimat poziția în acest sens”, a scris Zelenski, citat de KyivPost.

Acesta a declarat că Parlamentul Ucrainean este responsabil pentru adoptarea legilor, adăugând că proiectul este deja luat în considerare.

În acest timp, dosarul penal al femeii a fost suspendat pe durata deliberărilor parlamentare, iar banii i-au fost restituiți.

Proiectul de lege 1291 pentru modificarea Codului Penal al Ucrainei, al cărui coautor deputatul de opoziție Yaroslav Zhelezniak, a fost deja prezentat parlamentului în noiembrie 2024. A trecut de prima lectură parlamentară în iulie 2026, așteaptă o a doua lectură.

Pentru ca propunerea legislativă să fie promulgată de președinte are nevoie să treacă de trei lecturi parlamentare succesive, pentru a se stabili dacă este oportun, pentru a fi elaborat, apoi analizat și dezbătut.

Deficit de miliarde de dolari în Apărare

Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari anual pentru a putea lupta împotriva invaziei Rusiei. Jumătate din sumă provine din bugetul național, dar și din împrumuturi de la UE. Pentru restul sumei, Zelenski încearcă să facă rost de finanțare de la partenerii internaționali.

Chiar și după ce a reușit să obțină finanțare de la UE, Ucraina nu are destui bani pentru Apărare, având un deficit de aproximativ 23,1 miliarde de dolari. Analiștii au avertizat că acesta se va adânci în 2027.

Deși cei 25 de milioane de dolari care ar putea fi obținuți de stat din urma legalizării pornografiei «nu ajung nici pe o măsea» pentru Kiev, cu acești bani ar putea fi cumpărate 30.0000 de drone.

Ar fi mai utili la bugetul de stat decât în buzunarele poliției corupte sau la fiscul din străinătate, în contextul în care Zelenski a precizat că Rusia intensifică atacurile când eforturile diplomatice de încheiere a războiului iau avânt, fiind nevoie continuu de resurse pentru a lupta împotriva invaziei Rusiei care durează de mai bine de 4 ani.