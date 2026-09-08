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Soldații ruși rămân fără bonusul de salariu dacă sunt găsiți vinovați de infracțiuni precum violența domestică

Ministerul Apărării din Rusia intenționează să recupereze o parte din plata unică acordată personalului militar angajat pe bază de contract care a fost găsit vinovat de infracțiuni penale pe teritoriul țării. Decizia vine în contextul creșterii numărului de cazuri de violență domestică săvârșită de soldați: au fost raportate sute de cazuri, inclusiv omoruri, de la începerea invaziei.
Soldații ruși rămân fără bonusul de salariu dacă sunt găsiți vinovați de infracțiuni precum violența domestică
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
08 sept. 2026, 11:53, Știri externe
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Rusia acordă o plată unică minimă de 400.000 de ruble, echivalentul aproximativ a 3.977 de euro celor care semnează un contract de cel puțin un an pentru a lupta în invazia din Ucraina, potrivit Reuters. 

În practică, plățile unice pot ajunge la câteva milioane de ruble pe soldat, în funcție de regiune, pe lângă salariul lunar. Rusia reduce, de asemenea, pedepsele pentru cei care execută pedepse cu închisoarea în schimbul înrolării în război, printre alte beneficii, în încercarea de a-și întări efectivele de soldați.

Rusia a înregistrat o creștere a violenței domestice pe măsură ce soldații care rămân vii se întorc acasă în permisie, iar Ministerul rus al Apărării intenționează să le rețină o parte din plățile unice „pentru a spori motivația personalului militar de a respecta legea”, în cazul comiterii unei infracțiuni, conform unui proiect de lege publicat luni.

Dacă militarii ruși aflați în serviciu activ sunt găsiți vinovați de infracțiuni penale ce nu implică pedepse cu închisoarea, ei vor trebui să dea înapoi la stat o parte din suma plătită unic, calculată în funcție de numărul de luni rămase din serviciu, potrivit proiectului de lege.

În ceea ce privește violența domestică din rândul militarilor, Kremlinul nu a publicat statistici oficiale. Totuși, presa independentă a raportat sute de cazuri, inclusiv omoruri, încă de la începutul invaziei din 2022. Datele au fost citate din cazuri ale unor tribunale militare.

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