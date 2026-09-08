Nici imnul Rusiei nu i-a scăpat de poliție: Muzicieni duși la secție pentru că erau mai mult de doi pe stradă

Polițiștii au ajuns în timp ce formația interpreta imnul național al Rusiei și le-au cerut muzicienilor să oprească spectacolul. Aceștia au calificat concertul drept o „adunare”, invocând legea federală care reglementează mitingurile și manifestațiile publice, relatează Current Time.

Potrivit muzicianului Roman Zapolski, cunoscut sub numele de scenă Roma Smile, polițiștii le-au spus că nu este permis ca mai mult de două persoane să se adune pe stradă.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 5 septembrie, la Moscova, în timpul unui concert stradal susținut de formația lui Roman Zapolski.

Doi dintre muzicieni, duși la secția de poliție

După ce liderul formației a cerut explicații, el și un alt membru al trupei, care cânta îmbrăcat într-un costum de panda, au fost urcați într-o mașină a poliției și duși la secție.

Cei doi au fost fotografiați și amprentați, iar polițiștii le-au cerut datele de contact a cinci persoane apropiate. Deși avocatul lor a ajuns imediat la secție, nu a fost lăsat să discute cu cei doi.

Muzicienii au rămas aproximativ o oră și jumătate la secția de poliție, după care au fost lăsați să plece. Nu le-a fost întocmit proces-verbal de reținere și nu au primit niciun document privind reținerea lor. Polițiștii au reținut însă spray-ul cu piper găsit asupra unuia dintre ei.

Ulterior, poliția din Moscova a oferit o altă explicație pentru intervenție. Reprezentanții Ministerului rus de Interne au declarat presei locale că echipajul a fost trimis în zonă după ce locuitorii s-ar fi plâns de zgomot.

Muzicienii stradali, tot mai des în atenția autorităților

Autoritățile ruse au început să acorde o atenție sporită concertelor stradale după cazul formației Stoptime din Sankt Petersburg. Membrii acesteia au fost acuzați în 2025 de organizarea unui miting după ce au interpretat pe stradă inclusiv melodii ale unor artiști desemnați de autoritățile ruse drept „agenți străini”. Mai mulți membri ai formației au fost plasați în repetate rânduri în arest administrativ.

Ulterior, și alți muzicieni stradali care și-au exprimat sprijinul pentru Stoptime au fost vizați de autorități. În unele orașe din Rusia, artiștilor stradali li s-a cerut să transmită în avans datele de identificare și repertoriul pe care intenționează să îl interpreteze.