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Regizoarea Alina Șerban a câștigat Premiul publicului la Festivalul de Film de la Veneția

Lungmetrajul „Eu contez” („I Matter”), scris și regizat de românca Alina Șerban, a câștigat sâmbătă seară Premiul publicului „Armani beauty” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția.
Regizoarea Alina Șerban a câștigat Premiul publicului la Festivalul de Film de la Veneția
Sursa foto: Facebook/Alina Șerban
Laurentiu Marinov
13 sept. 2026, 00:02, Cultură-Media
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Filmul în limbile română și romani este o coproducție România-Germania-Belgia și reprezintă debutul Alinei Șerban în regie, scrie Gândul.

Alina Șerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Filmul povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea și sentimentul de familie pe care și le dorește. Trecerea la viața independentă se dovedește însă mai dificilă decât se aștepta.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin, alături de 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

Filmul „Eu contez” a fost selectat în secțiunea Venice Spotlight, secțiune dedicată filmelor caracterizate prin inovație și creativitate.

Alina Șerban a mai fost prezentă și la ediția din 2023 a Festivalului de Film de la Veneția, în secțiunea Orizzonti, parte din distribuția lungmetrajului „Housekeeping for Begginers”, în regia lui Goran Stolevski.

Filmul în limbile română și romani este o coproducție România-Germania-Belgia și reprezintă debutul Alinei Șerban în regie, scrie Gândul.

Alina Șerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Filmul povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea și sentimentul de familie pe care și le dorește. Trecerea la viața independentă se dovedește însă mai dificilă decât se aștepta.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin, alături de 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

Filmul „Eu contez” a fost selectat în secțiunea Venice Spotlight, secțiune dedicată filmelor caracterizate prin inovație și creativitate.

Alina Șerban a mai fost prezentă și la ediția din 2023 a Festivalului de Film de la Veneția, în secțiunea Orizzonti, parte din distribuția lungmetrajului „Housekeeping for Begginers”, în regia lui Goran Stolevski.

Lista completă a câștigătorilor

Leul de Aur pentru cel mai bun film: Femeie necunoscută, May el-Toukhy

Marele premiu al juriului: Possible Love, de Lee Chang-dong

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Ilya Khrzhanovsky, DAU

Premiul special al juriului: NAZA, Yuval Abraham și Rachel Szor

Cel mai bun scenariu: Un Bon Petit Soldat („A Good Little Soldier”), Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce

Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță: Mathilde Arcel, Femeie necunoscută

Cupa Volpi pentru cel mai bun actor: John Malkovich , Wild Horse Nine

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun tânăr actor: Malou Khebizi, 15/18 (A Place to Heal)

Premiul publicului Armani Beauty: Eu contez (“I Matter”), Alina Șerban

Premiul Luigi De Laurentiis pentru filmul de debut: La maison du vent („Casa vântului”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

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