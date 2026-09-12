Prima pagină » Cultură-Media » Trei locuri, o singură poveste: „Ruta Regală” care ar putea schimba turismul din Constanța

Trei locuri, o singură poveste: „Ruta Regală” care ar putea schimba turismul din Constanța

Constanța ar putea avea un nou circuit cultural-turistic dedicat familiei regale, care să lege trei dintre cele mai importante obiective asociate istoriei monarhiei pe litoral: Palatul Regal, Cuibul Reginei și Vila Regală din Mamaia. Proiectul „Ruta Regală” este prevăzut în Strategia culturală a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031, iar planurile pentru Vila Regală readuc acum în atenție acest traseu.
Trei locuri, o singură poveste: „Ruta Regală” care ar putea schimba turismul din Constanța
Foto: Ministerul Culturii
Cosmin Pirv
12 sept. 2026, 20:48, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ideea este de a crea un circuit care să reunească obiectivele de patrimoniu din Constanța legate de familia regală și să le transforme într-un traseu cultural și turistic. În documentele municipalității, proiectul apare sub denumirea de „Ruta Regală”.

Trei locuri, o singură poveste

Unul dintre punctele traseului ar fi Palatul Regal din Constanța, de pe strada Traian. Construcția a început în 1903, iar clădirea este astăzi monument istoric de interes național. Palatul a fost una dintre reședințele familiei regale la Constanța, potrivit Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța.

Un al doilea punct este Cuibul Reginei, pavilionul construit în zona Portului Constanța. Este vorba despre un pavilion de pe digul de larg al portului, cunoscut și drept Cuibul Reginei Elisabeta.

Traseul ar continua spre Mamaia, unde se află Vila Regală, construită între 1923 și 1926 la inițiativa Reginei Maria, după planurile arhitectului italian Mario Stoppa.

Cele trei obiective spun povești diferite despre prezența familiei regale la malul Mării Negre, de la dezvoltarea orașului-port și a stațiunii Mamaia până la perioada de maximă strălucire a monarhiei române.

Vila Regală, în centrul unui nou proiect

Vila Regală din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii în 2024, după ce a fost declarată de interes public național.

Acum, monumentul se află într-o nouă etapă de pregătire pentru intervenții. Documentația tehnică pentru lucrările urgente de punere în siguranță a acoperișului și planșeului a fost avizată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, iar la 4 august 2026 a fost emis Avizul nr. 251/M/2026.

Documentația finală este programată pentru analiza Consiliului Tehnico-Economic la 14 septembrie, după care este prevăzută lansarea procedurii de achiziție pentru lucrările de intervenție.

Restaurarea Vilei Regale este inclusă în proiectul „Temelii Culturale”, finanțat prin acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Programul are o valoare totală estimată la 280 de milioane de euro și cuprinde 14 investiții strategice în obiective de patrimoniu cultural.

O rută care există, deocamdată, pe hârtie

Ministerul Culturii anunță că Strategia culturală a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031 prevede reintroducerea vilei în viața publică a orașului, ca parte a unei „Rute Regale”.

Aceasta ar urma să lege Cuibul Reginei, Palatul Regal și Vila Regală, „traseul care spune povestea familiei regale exact acolo unde ea s-a scris cu adevărat, pe litoral, nu doar în cărțile de istorie”.

Dacă proiectul va fi pus în practică, turiștii ar putea avea astfel un traseu coerent care să lege centrul istoric al Constanței de port și apoi de Mamaia, urmărind unul dintre cele mai importante capitole din istoria orașului: legătura acestuia cu familia regală și transformarea litoralului într-o destinație turistică.

Pentru Constanța, o astfel de rută ar însemna și mutarea accentului turistic dincolo de plajă și sezonul estival, către patrimoniu, istorie și turism cultural.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
GSP.ro
Nepalezii n-ar mai pleca din România. Își aduc aici și soțiile. „În Nepal câștig 150 de euro, aici primesc 400”
Gandul
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Cancan
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport
Franța a construit primul drum solar din lume. De ce, trei ani mai târziu, s-a dovedit o idee proastă
Libertatea
Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Ce nu se mănâncă în Ziua Crucii, ce se dă de pomană, rugăciunea rostită pentru ajutor și izbăvire și plante pe care trebuie să le sfințești pe 14 septembrie
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia