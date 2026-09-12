Trei locuri, o singură poveste: „Ruta Regală” care ar putea schimba turismul din Constanța

Ideea este de a crea un circuit care să reunească obiectivele de patrimoniu din Constanța legate de familia regală și să le transforme într-un traseu cultural și turistic. În documentele municipalității, proiectul apare sub denumirea de „Ruta Regală”.

Trei locuri, o singură poveste

Unul dintre punctele traseului ar fi Palatul Regal din Constanța, de pe strada Traian. Construcția a început în 1903, iar clădirea este astăzi monument istoric de interes național. Palatul a fost una dintre reședințele familiei regale la Constanța, potrivit Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța.

Un al doilea punct este Cuibul Reginei, pavilionul construit în zona Portului Constanța. Este vorba despre un pavilion de pe digul de larg al portului, cunoscut și drept Cuibul Reginei Elisabeta.

Traseul ar continua spre Mamaia, unde se află Vila Regală, construită între 1923 și 1926 la inițiativa Reginei Maria, după planurile arhitectului italian Mario Stoppa.

Cele trei obiective spun povești diferite despre prezența familiei regale la malul Mării Negre, de la dezvoltarea orașului-port și a stațiunii Mamaia până la perioada de maximă strălucire a monarhiei române.

Vila Regală, în centrul unui nou proiect

Vila Regală din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii în 2024, după ce a fost declarată de interes public național.

Acum, monumentul se află într-o nouă etapă de pregătire pentru intervenții. Documentația tehnică pentru lucrările urgente de punere în siguranță a acoperișului și planșeului a fost avizată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, iar la 4 august 2026 a fost emis Avizul nr. 251/M/2026.

Documentația finală este programată pentru analiza Consiliului Tehnico-Economic la 14 septembrie, după care este prevăzută lansarea procedurii de achiziție pentru lucrările de intervenție.

Restaurarea Vilei Regale este inclusă în proiectul „Temelii Culturale”, finanțat prin acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Programul are o valoare totală estimată la 280 de milioane de euro și cuprinde 14 investiții strategice în obiective de patrimoniu cultural.

O rută care există, deocamdată, pe hârtie

Ministerul Culturii anunță că Strategia culturală a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031 prevede reintroducerea vilei în viața publică a orașului, ca parte a unei „Rute Regale”.

Aceasta ar urma să lege Cuibul Reginei, Palatul Regal și Vila Regală, „traseul care spune povestea familiei regale exact acolo unde ea s-a scris cu adevărat, pe litoral, nu doar în cărțile de istorie”.

Dacă proiectul va fi pus în practică, turiștii ar putea avea astfel un traseu coerent care să lege centrul istoric al Constanței de port și apoi de Mamaia, urmărind unul dintre cele mai importante capitole din istoria orașului: legătura acestuia cu familia regală și transformarea litoralului într-o destinație turistică.

Pentru Constanța, o astfel de rută ar însemna și mutarea accentului turistic dincolo de plajă și sezonul estival, către patrimoniu, istorie și turism cultural.