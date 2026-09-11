Un sit UNESCO din România, vechi de aproape 2.000 de ani, se deschide publicului larg

„Castrul Roman își deschide oficial porțile pentru publicul larg”, a anunțat Primăria Turda, despre situl UNESCO. Accesul este permis de vineri, 11 septembrie.

Până acum, castrul putea fi vizitat doar de grupuri organizate.

Lucrările de restaurare a locului în care acum aproape două milenii se afla castrul Legiunii a V-a Macedonica, parte din vechea Potaissa, au început în 2016.

Proiectul a fost finalizat în 2024.

În cadrul lucrărilor au fost restaurate și puse în valoare clădirea comandamentului, termele, bastioanele și drumurile romane. De asemenea, au fost amenajate trasee de vizitare.

În anul în care lucrările au fost finalizate, 2024, Castrul Legiunii a V-a Macedonica a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”.

Castru construit pe un platou

Site-ul Primăriei Turda descrie castrul drept cel mai important monument istorico – arheologic al Potaissei.

Sursa citată arată că acesta este cel mai mare castru de legiune cu funcționare îndelungată în Dacia.

Castrul roman ocupa 23,37 hectare și respecta principalele prescripții ale tehnicienilor militari din epoca în care a fost construit.

Amplasarea nu era întâmplătoare. Castrul a fost construit pe un platou, ferit de inundații și torenți, dar suficient de aproape de un curs de apă. Poziția dominantă permitea o bună vizibilitate asupra zonei.

Castrul era aprovizionat cu apă printr-o conductă din tuburi de teracotă, dar în interior erau și mai multe fântâni.

Un canal deversor al apelor reziduale se observă în apropierea colțului nord estic al castrului, conservat și protejat de o construcție specială.

O parte din vestigiile cercetate arheologic în castru au fost consolidate și conservate, devenind puncte vizitabile; poarta de pe latura de vest, un bastion pe aceeași latură, bastionul din colțul nord vestic, unele părți din clădirea comandamentului sau canalul deversor.

Muzeul de Istorie din Turda precizează că cercetările arheologice sistematice au scos la lumină un bogat şi valoros material arheologic, care a intrat în patrimoniul muzeului. Astăzi colecția de epocă romană reprezintă peste 60% din cele cca 40.000 de obiecte.