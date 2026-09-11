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Bricul „Mircea” revine în România după cinci luni și 14.000 de mile marine. Unde a ajuns velierul românesc

Nava-școală „Mircea” se întoarce în România după unul dintre cele mai lungi marșuri de instruire ale studenților militari. Velierul va intra miercuri, 16 septembrie, în portul militar Constanța, după peste 150 de zile pe mare și escale pe două maluri ale Atlanticului.
Bricul „Mircea” revine în România după cinci luni și 14.000 de mile marine. Unde a ajuns velierul românesc
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
11 sept. 2026, 13:15, Social
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Nava-școală „Mircea” a plecat din portul Constanța pe 16 aprilie și a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine în timpul marșului transatlantic, potrivit unui comunicat al Forțelor Navale Române.

În cele peste 150 de zile de navigație, velierul românesc a făcut escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

La bord s-au aflat studenții militari din anul al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, precum și 19 studenți străini de la academii navale din zece țări partenere.

Un marș de instruire peste Atlantic

Pe parcursul celor cinci luni, studenții au participat la activități de instruire pe mare și la misiuni de reprezentare în porturile în care nava a făcut escală.

Marșul a avut și o componentă diplomatică și ceremonială. „Mircea” a participat la evenimentele organizate în Statele Unite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de independență a țării.

Al patrulea marș transatlantic până în SUA

Potrivit Statului Major al Forțelor Navale, acesta a fost cel de-al patrulea marș transatlantic al navei-școală „Mircea” până în Statele Unite ale Americii.

Velierul este una dintre navele simbol ale școlii românești de marină, iar marșurile de instruire oferă studenților posibilitatea de a desfășura pregătirea practică în condiții reale de navigație și de a participa la activități internaționale.

Nava-școală „Mircea” va reveni în portul militar Constanța miercuri, 16 septembrie, după aproximativ cinci luni de la plecarea din România.

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