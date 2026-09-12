Ungaria compensează scumpirea motorinei. Un milion de proprietari de mașini primesc compensații

Proprietarii din Ungaria ai autoturismelor diesel cu motor de cel mult 150 de cai putere vor primi câte 5.000 de forinți pe lună până la finalul anului, pentru a compensa o parte din creșterea prețului motorinei. Măsura a fost anunțată vineri de premierul Péter Magyar.

Guvernul de la Budapesta estimează că aproape un milion de autoturisme diesel intră în categoria eligibilă pentru această compensație.

Magyar a precizat că valoarea compensației a fost stabilită pornind de la cheltuielile pentru carburant ale unei familii obișnuite.

„O familie obișnuită alimentează, în medie, o dată pe lună. Din cauza creșterii prețurilor pe piața mondială, diferența dintre prețul protejat anterior și prețul de piață este de aproximativ 5.000 de forinți la o alimentare. Guvernul va rambursa această diferență o dată pe lună”, a explicat premierul Ungariei.

Banii, virați automat

De compensație vor beneficia persoanele care dețineau un autoturism diesel la 1 ianuarie 2026. Ajutorul va fi plătit în mai multe tranșe, iar prima sumă va ajunge să ajungă la beneficiari în octombrie.

Proprietarii autoturismelor nu trebuie să depună nicio cerere. Trezoreria Statului Maghiar va utiliza baza de date a Administrației Fiscale și Vamale, folosită pentru stabilirea impozitului auto, și va vira automat banii în contul din care proprietarul și-a achitat această taxă. Persoanele pentru care fiscul nu are înregistrat niciun cont bancar vor primi banii prin poștă.

Pentru cei care au cumpărat o mașină diesel după 1 ianuarie 2026, autoritățile pregătesc un mecanism separat de acordare a ajutorului.

Măsura se aplică și producătorilor agricoli și întreprinzătorilor individuali, dacă autoturismul este înmatriculat pe numele lor.

Acciza la motorină, recuperată integral

Guvernul ungar a anunțat și o măsură separată pentru agricultori. Până la sfârșitul acestui an, aceștia vor putea solicita rambursarea integrală a accizei incluse în prețul motorinei utilizate în agricultură.

Premierul a explicat că scumpirea motorinei îi afectează direct pe fermieri, care trebuie să folosească tractoarele, combinele și celelalte utilaje indiferent de prețul carburanților.

Magyar a spus că guvernul urmărește să reducă în acest fel impactul scumpirii motorinei asupra costurilor din agricultură și, implicit, asupra prețurilor alimentelor.

Ungaria la prețul plafonat

Péter Magyar a exclus reintroducerea unui preț protejat pentru motorină. El susține că o asemenea măsură ar descuraja importurile, iar benzinăriile din Ungaria s-ar putea confrunta rapid cu probleme de aprovizionare.

Potrivit calculelor prezentate de premier, revenirea la prețul protejat ar costa bugetul Ungariei aproximativ 50-100 de miliarde de forinți în fiecare lună, față de circa 5 miliarde de forinți pe lună în cazul compensațiilor anunțate.