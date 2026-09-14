Fostul premier britanic Boris Johnson îl atacă pe Putin după ce trenul în care se afla a fost aproape să fie lovit de o dronă rusească

Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a fost alertat duminică dimineața, în timp ce se întorcea de la o conferință de securitate la Kiev, după ce un alt tren de pasageri din spatele său a fost forțat să evacueze în apropiere de Yagodyn, în apropiere de granița cu Polonia, potrivit The Independent.

Într-o postare pe rețeaua X, Johnson a scris: „Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționară la granița cu Polonia în această dimineață.”

I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day – even on civilian railways. So far Putin… — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026

Se înțelege că ruta a fost frecvent utilizată de delegațiile străine care se întorceau de la Kiev, însă Boris Johnson nu a fost evacuat sau întârziat din cauza incidentului. Surse au declarat pentru The Independent că niciunul dintre trenurile „VIP” cu oficiali europeni nu a fost implicat în atac.

Un tren obișnuit de pasageri a fost evacuat, se crede că în urma impactului unei benzinării în apropierea trenului. Un alt vagon de tren care staționa pe liniile secundare a fost lovit, dar nu se mișca și nu făcea parte dintr-un serviciu de cale ferată.

Fostul director CIA, într-un alt tren

Căile Ferate Ucrainene au declarat că locomotiva unui tren de pasageri a fost lovită de o dronă rusească la doi kilometri de granița cu Polonia. Căile Ferate Ucrainene au declarat că, cu puțin timp înainte de atacul asupra trenului respectiv, un tren diplomatic din gara Yahodyn avea la bord consilieri de securitate din mai multe state membre ale Uniunii Europene și foști lideri europeni, inclusiv fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson,.

Un alt tren aflat în gara Yahodyn, exact în momentul atacului, îl transporta pe fostul director CIA, David Petraeus, a precizat acesta, conform CNN.

Căile Ferate Ucrainene: drona rusească să fi putut viza în mod deliberat trenul

Căile Ferate Ucrainene au declarat că, încă clarifică detaliile, deși este „destul de probabil” ca drona rusească să fi putut viza în mod deliberat trenul care transporta diplomați. Au adăugat că trenul „a plecat din gară mai devreme decât era programat, ca parte a ajustărilor în timp real ale orarului trenurilor din cauza amenințării constante a atacurilor rusești”.

Fostul prim-ministru al Suediei, Carl Bildt, a declarat că se afla într-un tren în apropierea graniței cu Polonia când un tren din spatele său a fost vizat de o dronă rusească. Bildt participa la o conferință internațională de securitate la Kiev, cunoscută sub numele de Strategia Europeană de la Ialta (YES).

„Nu era trenul nostru, ci cel care venea la doar câteva minute după noi, la punctul de trecere a frontierei poloneze”, a scris Bildt pe X, alături de un videoclip care pare să arate o dronă lovind un tren din apropiere, în timp ce mulțimi de pasageri sunt evacuați.

This wasn’t our train, but the one just minutes after us by the 🇵🇱 border crossing. It was evacuated as the 🇷🇺 drone approached and no one was hurt. Very good safety system. Our train just had an evacuation warning but could proceed to Dorohusk. The 🇷🇺 attacks against 🇺🇦 are… — Carl Bildt (@carlbildt) September 13, 2026

Zelenski a declarat că numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei, multe dintre ele fiind modele cu reacție, care sunt mai rapide și mai dificil de interceptat decât dronele obișnuite.

Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că forțele sale au continuat să vizeze infrastructura feroviară din vestul Ucrainei. „Atacurile împotriva instalațiilor de infrastructură feroviară din vestul Ucrainei, care sunt utilizate pentru transportul de mărfuri militare din țările europene, au continuat”, a relatat agenția de știri rusă TASS, citând un comunicat al ministerului.