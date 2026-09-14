Centrul Kennedy din capitala SUA, în pericol de faliment

Conform documentelor obținute de ziarul american, consiliul de administrație al Centrului Kennedy urmează să voteze marți cu privire la posibila închidere a principalei clădiri de arte performative a centrului, din cauza dificultăților financiare și a renovărilor necesare, potrivit Le Figaro. Oficialii centrului avertizează că „s-ar putea să nu mai poată plăti salariile sau să îndeplinească contractele de întreținere de rutină”, relatează Post.

Închidere pentru renovări

Consiliul de administrație votase deja în martie pentru o închidere de doi ani pentru renovări. Donald Trump, care la începutul celui de-al doilea mandat și-a inclus aliații în consiliul de administrație al instituției, și-a adăugat în decembrie numele la cel al îndepărtatului său predecesor democrat pentru a o redenumi „Centrul Trump Kennedy”. Dar schimbarea a fost blocată de instanțe.

Consiliul de administrație susține într-un document consultat de Washington Post că susținerea publică a lui Trump în cadrul centrului ar putea asigura finanțarea și viabilitatea pe termen lung a instituției. „Directorii vor trebui să aleagă dintre zece texte care ar putea fi afișate pe fațada clădirii, sub numele său”, pentru a-i mulțumi președintelui american pentru renovare, relatează ziarul.

Numeroase concerte programate la Centrul Kennedy au fost anulate

Mulți artiști și-au anulat concertele de la locație după ce aceasta a fost preluată de Donald Trump. Potrivit presei americane, vânzările de bilete la Centrul Kennedy au scăzut vertiginos la cel mai scăzut nivel de la pandemia de Covid-19.

Potrivit Washington Post, se așteaptă ca centrul să încaseze aproximativ 124 de milioane de dolari din cele 220 de milioane de dolari de venituri prevăzute în bugetul său, „ceea ce ar lăsa un deficit de aproximativ 23 de milioane de dolari, chiar și după reduceri semnificative de cheltuieli” în ultimul an fiscal. Clădirea în sine a fost avariată de o furtună puternică de la începutul acestei luni, în timpul căreia „o parte din tencuiala de pe tavan… s-a desprins”, a relatat publicația americană.