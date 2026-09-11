Lanțul de restaurante frecventat de familia Kardashian intră în faliment după 36 de ani. Ce a dus la prăbușirea afacerii

Marmalade Cafe, lanț fondat în 1990 în Santa Monica, a depus pe 2 septembrie cererea pentru protecție în baza unei proceduri care permite unei companii să își continue activitatea în timp ce încearcă să își reorganizeze datoriile, scrie Fox News.

Compania cu sediul în Encino a invocat disputele privind chiriile și acumularea datoriilor către furnizori. Potrivit documentelor citate de Fox News, compania are datorii de peste 1 milion de dolari către mai multe entități, printre care Gilmore Farmers Market, US Foods, Sysco Ventura și autoritățile fiscale din California.

Marmalade Cafe a declarat active totale de aproximativ 12,7 milioane de dolari, dar a raportat o pierdere netă de 680.314 dolari.

Un restaurant devenit preferat al familiei Kardashian

Lanțul a început în urmă cu 36 de ani ca un local de tip grab-and-go și s-a extins ulterior către servicii de restaurant, mese private și catering.

Printre clienții pentru care a oferit servicii de catering s-au numărat companii precum Boeing, Mattel, CBS și Warner Bros. Studios. Una dintre locațiile sale, cea din Calabasas, a devenit cunoscută și pentru faptul că era frecventată de familia Kardashian.

Din opt restaurante au rămas doar patru funcționale

Situația financiară dificilă a determinat compania să își reducă puternic rețeaua. Marmalade Cafe mai operează în prezent doar patru restaurante, în El Segundo, Malibu, Sherman Oaks și Westlake Village, după ce alte patru locații au fost închise în ultimii ani.

Restaurantul din Calabasas, care funcționase aproape 30 de ani, a fost închis după ce lucrările de construcție din zona comercială au afectat parcarea și au dus la scăderea vânzărilor.

Compania a susținut că a cerut proprietarului o reducere a chiriei pe durata lucrărilor, însă solicitarea nu a fost acceptată. Într-o declarație publicată în iulie, Marmalade Cafe a spus că pierderile deveniseră imposibil de susținut. Închiderea locației din Calabasas ar fi reprezentat unul dintre principalii factori care au dus la depunerea cererii de faliment.

Numărul angajaților a scăzut drastic

Problemele nu s-au limitat la închiderea restaurantelor. Compania a redus numărul angajaților de la peste 200 la aproximativ 50 în acest an.

Un reprezentant al Marmalade Cafe a declarat pentru Los Angeles Times că cele patru locații rămase sunt „foarte sănătoase și foarte puternice”.

Falimentul vine într-o perioadă dificilă pentru restaurantele din California și din Statele Unite. Chiriile, salariile, asigurările și utilitățile au crescut simultan, punând presiune inclusiv asupra unor afaceri cu zeci de ani de activitate. Chef-ul Andrew Gruel a explicat că longevitatea și o bază fidelă de clienți nu sunt suficiente atunci când structura costurilor se schimbă mai repede decât poate compania să se adapteze.