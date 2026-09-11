California înăsprește regulile pentru copii. Interdicții pentru rețelele sociale și jucăriile cu AI

Noile reguli limitează accesul celor sub 16 ani la anumite funcții ale platformelor de social media și interzic, pentru următorii patru ani, fabricarea și vânzarea jucăriilor care includ chatboturi bazate pe inteligență artificială.

Măsurile fac parte dintr-un pachet de 13 legi adoptate în California pentru reducerea riscurilor asociate utilizării tehnologiei de către minori. Pachetul include și prevederi privind protejarea vieții private a copiilor în mediul online, scrie Reuters.

California restricționează rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani

Una dintre noile legi, cunoscută drept Assembly Bill 1709, interzice expunerea copiilor cu vârsta sub 16 ani la anumite funcții considerate „psihologic exploatatoare” și concepute pentru a crește cât mai mult timpul petrecut pe platforme.

Printre funcțiile vizate se numără fluxurile cu derulare infinită, redarea automată bazată pe algoritmi și alte mecanisme care pot încuraja utilizarea compulsivă a rețelelor sociale.

Autoritățile californiene susțin că astfel de funcții pot exploata vulnerabilitățile psihologice ale copiilor și adolescenților.

„Vrem ca toți copiii noștri – și fiecare copil din California – să crească într-o lume în care tehnologia le susține bunăstarea, în loc să le exploateze vulnerabilitățile”, a declarat Gavin Newsom.

California interzice jucăriile cu chatboturi AI

O altă lege adoptată în California interzice, pentru o perioadă de patru ani, fabricarea și comercializarea jucăriilor care integrează chatboturi de tip companion.

În plus, o măsură separată introduce obligații privind controalele parentale pentru programele de tip chatbot și impune realizarea unor evaluări privind siguranța și riscurile asociate acestora.

Una dintre legi poartă numele „Adam’s Law”, în memoria lui Adam Raine, un adolescent de 16 ani care și-a luat viața în aprilie 2025. Părinții acestuia au susținut că decizia a venit după luni de conversații cu ChatGPT, în timpul cărora gândurile suicidare ale băiatului ar fi fost validate.

OpenAI a declarat că intenționează să îmbunătățească măsurile de siguranță ale ChatGPT și a recunoscut că acestea au devenit „mai puțin fiabile” pe măsură ce interacțiunile utilizatorilor au devenit mai lungi.

California extinde și sancțiunile pentru conținutul sexual generat de AI

Pachetul de legi adoptat în California include și o măsură care extinde sancțiunile penale privind materialele de abuz sexual asupra copiilor.

Noua prevedere include și conținutul modificat digital sau generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care este reprezentată o persoană sub 18 ani implicată în acte sexuale.

California, unul dintre cele mai importante centre tehnologice din lume și sediul unor companii precum Google, Meta și Snap, se alătură astfel mai multor state americane care încearcă să limiteze practicile platformelor considerate dăunătoare pentru copii.

Utah a fost primul stat american care a adoptat legislație privind accesul copiilor la rețelele sociale, fiind urmat de Arkansas, Louisiana, Ohio, Texas, Florida și New York. Abordările diferă de la un stat la altul.

La nivel internațional, mai multe țări au introdus, de asemenea, măsuri pentru limitarea accesului minorilor la conținut online considerat nociv. Australia a adoptat inclusiv o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani.

Noile reguli din California au primit sprijin bipartizan, însă au fost și criticate. Electronic Frontier Foundation a considerat legislația o amenințare majoră pentru viața privată și libertatea de exprimare.

În paralel, companiile Big Tech se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a-și modifica practicile privind utilizatorii minori. Meta a acceptat recent un acord cu aproape toate statele americane, în valoare de până la 18 miliarde de dolari pe următorul deceniu, pentru soluționarea unor acuzații potrivit cărora platformele Facebook și Instagram au fost concepute pentru a crea dependență în rândul copiilor.