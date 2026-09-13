WSJ: După eșecul negocierilor comerciale cu SUA, premierul Canadei propune o reorientare istorică a țării: Statut de „Membru Asociat” al UE

Pe fondul unui război comercial fără precedent între Ottawa și Washington, telefoanele celor mai importanți lideri europeni au început să sune, primind un apel transatlantic. Premierul canadian Mark Carney făcea presiuni pentru a duce relația dintre Ottawa și Bruxelles la un alt nivel.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal (WSJ), pentru a diminua efectele divorțului economic de Washington, Carney a propus inclusiv crearea unui titlu neoficial, dar ambițios: „Membru Asociat al Uniunii Europene”. Ce este interesant de menționat în acest sens este faptul că UE, care nu este cunoscută pentru aplicarea flexibilă a regulilor de aderare, este deschisă la această idee, afirmă oficiali de ambele părți, potrivit WSJ.

Ziarul notează că premierul canadian și-a însărcinat trimisul special în Europa să exploreze cele mai ambițioase posibilități, cu excepția aderării depline la UE sau la piața sa comună, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Ce ar prevede planul

Discuțiile tehnice dintre cele două părți vizează o serie de domenii economice, energetice, dar și de securitate strategică.

WSJ notează că planul include integrarea informală a Canadei în piața unică europeană de 21.000 de miliarde de dolari pe lanțuri critice de aprovizionare precum energie, inteligență artificială, minerale critice pentru baterii și semiconductori, dar și în sectorul de apărare.

De asemenea, se poartă discuții și pentru eliminarea vizelor de muncă și de reședință pentru cetățenii canadieni în UE, alături de includerea Canadei în programele europene de schimb studențesc de tip Erasmus.

În plus, cele două părți discută despre instalarea de cabluri submarine care să lege Europa de Canada, precum și despre construirea în comun a unor centre de date, a unor soluții de stocare în cloud și a unor noi rețele de sateliți, aflate în afara sferei de influență a giganților tehnologici americani.

Treptat, Canada a făcut pași privind apropierea de Bruxelles

Potrivit WSJ, Canada a făcut deja câțiva pași în încercarea de apropiere de Europa, semnând contracte economice și militare ample. Canada a finalizat achiziția de submarine germane în valoare de 25 de miliarde de dolari, acord formalizat în cadrul summitului NATO.

De asemenea, diplomații canadieni și europeni au întocmit și o serie de priorități comune pentru reducerea dependenței de tehnologia și armamentul american. Inclusiv o parte dintre oficialii implicați au renunțat din precauție la utilizarea platformelor digitale americane precum Gmail sau WhatsApp.

Și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a rezumat sugestiv atmosfera convorbirilor sale regulate cu premierul Carney.

„Nu ar fi minunat dacă Canada ar fi al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să devină al 51-lea stat al Statelor Unite?”, a spus acesta, mai scrie WSJ.

Miza întâmpină provocări majore

Deși miza este una ambițioasă, ea întâmpină provocări majore. Două treimi din exporturile canadiene sunt în continuare spre SUA, în timp ce economia UE crește de două ori mai lent decât cea a Washingtonului.

În plus, zece state membre UE nu au ratificat încă acordul comercial (CETA) semnat cu Canada în urmă cu un deceniu. De asemenea, confruntându-se cu separatiștii din Alberta și Quebec, Ottawa ar putea fi reticentă să renunțe la orice formă de suveranitate pentru a se alătura UE.

Carney ar urma să țină un discurs săptămâna viitoare

Pe de altă parte, săptămâna viitoare, joi, premierul canadian Carney se va adresa Parlamentului European pentru a-și detalia viziunea privind apropierea de Europa. De asemenea, cele două părți vor anunța în curând, în cadrul unui summit bilateral, crearea unor noi grupuri de lucru menite să transforme ideile în proiecte concrete.

Orientarea Canadei către Europa reprezintă un moment de „întoarcere în viitor” pentru o țară care, cu puțin timp înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, avea un volum de comerț mai mare cu Europa decât cu America.