AfD continuă să crească în Germania. Scor record la alegerile locale din Saxonia Inferioară

Formațiunea și-a mai mult decât triplat scorul față de alegerile din 2021 și a obținut cel mai bun rezultat al său la un scrutin local în acest land, relatează publicația Stern.
Potrivit rezultatelor preliminare, CDU s-a clasat pe primul loc, cu 27,2% din voturi, fiind urmată de Partidul Social-Democrat (SPD), cu 24,6%.
Alternativa pentru Germania (AfD) a ocupat poziția a treia, cu 15,9%, devansându-i pe Verzi, care au obținut 14,1%. Stânga (Die Linke) a primit 6%, iar liberalii din FDP au ajuns la numai 3,7%.
Comparația cu scrutinul din 2021 arată însă o modificare semnificativă a raportului de forțe. Atunci, CDU obținuse 31,7%, iar SPD 30%. AfD se afla la doar 4,6%, ceea ce înseamnă că formațiunea a câștigat peste 11 puncte procentuale în cinci ani.
Verzii au coborât de la 15,9% la 14,1%, iar FDP a scăzut de la 6,5% la 3,7%. În schimb, Die Linke și-a majorat scorul de la 2,8% la 6%.
Scrutinul a mobilizat mai mulți alegători decât în urmă cu cinci ani. Prezența la vot a fost de 64,6%, față de 57% în 2021. Aproximativ 6,3 milioane de persoane au avut drept de vot.
În total, alegătorii au decis repartizarea a 29.501 mandate în 2.182 de organisme locale. Au avut loc și 395 de alegeri directe pentru funcții precum cele de primar, primar general sau administrator de district.
Rezultatul din Saxonia Inferioară este urmărit cu atenție și la nivel federal, în special după performanța obținută de AfD cu numai o săptămână înainte în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.
Acolo, AfD a obținut aproape 44% din voturi și a devenit detașat principala forță politică, mai mult decât dublându-și rezultatul din 2021. CDU a coborât, în schimb, la aproximativ 17%.
Cele două rezultate indică o consolidare a AfD, deși diferențele dintre landuri rămân considerabile. Performanța din Saxonia Inferioară este relevantă și pentru că oferă un indicator asupra sprijinului partidului într-un mare land din vestul Germaniei, nu doar în estul țării.
Seria electorală germană continuă: urmează scrutinurile pentru Parlamentul Berlinului și pentru legislativul landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În 2027 sunt programate și alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia Inferioară.