AfD continuă să crească în Germania. Scor record la alegerile locale din Saxonia Inferioară

Formațiunea și-a mai mult decât triplat scorul față de alegerile din 2021 și a obținut cel mai bun rezultat al său la un scrutin local în acest land, relatează publicația Stern.

CDU și SPD pierd teren, AfD ajunge la 15,9%

Potrivit rezultatelor preliminare, CDU s-a clasat pe primul loc, cu 27,2% din voturi, fiind urmată de Partidul Social-Democrat (SPD), cu 24,6%.

Alternativa pentru Germania (AfD) a ocupat poziția a treia, cu 15,9%, devansându-i pe Verzi, care au obținut 14,1%. Stânga (Die Linke) a primit 6%, iar liberalii din FDP au ajuns la numai 3,7%.

Comparația cu scrutinul din 2021 arată însă o modificare semnificativă a raportului de forțe. Atunci, CDU obținuse 31,7%, iar SPD 30%. AfD se afla la doar 4,6%, ceea ce înseamnă că formațiunea a câștigat peste 11 puncte procentuale în cinci ani.

Verzii au coborât de la 15,9% la 14,1%, iar FDP a scăzut de la 6,5% la 3,7%. În schimb, Die Linke și-a majorat scorul de la 2,8% la 6%.

Prezența la urne a crescut puternic

Scrutinul a mobilizat mai mulți alegători decât în urmă cu cinci ani. Prezența la vot a fost de 64,6%, față de 57% în 2021. Aproximativ 6,3 milioane de persoane au avut drept de vot.

În total, alegătorii au decis repartizarea a 29.501 mandate în 2.182 de organisme locale. Au avut loc și 395 de alegeri directe pentru funcții precum cele de primar, primar general sau administrator de district.

AfD, aproape 44% cu o săptămână înainte în Saxonia-Anhalt

Rezultatul din Saxonia Inferioară este urmărit cu atenție și la nivel federal, în special după performanța obținută de AfD cu numai o săptămână înainte în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

Acolo, AfD a obținut aproape 44% din voturi și a devenit detașat principala forță politică, mai mult decât dublându-și rezultatul din 2021. CDU a coborât, în schimb, la aproximativ 17%.

Cele două rezultate indică o consolidare a AfD, deși diferențele dintre landuri rămân considerabile. Performanța din Saxonia Inferioară este relevantă și pentru că oferă un indicator asupra sprijinului partidului într-un mare land din vestul Germaniei, nu doar în estul țării.

Seria electorală germană continuă: urmează scrutinurile pentru Parlamentul Berlinului și pentru legislativul landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În 2027 sunt programate și alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia Inferioară.