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Putin pune victoria AfD în Saxonia-Anhalt pe seama unor „greșeli sistematice” ale Occidentului

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat, vineri, faptul că victoria obținută de partidul german de extremă dreapta AfD în Saxonia-Anhalt a venit pe seama „greșelilor” comise de țările occidentale.
Putin pune victoria AfD în Saxonia-Anhalt pe seama unor „greșeli sistematice” ale Occidentului
Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: ABACAPRESS/Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 sept. 2026, 15:38, Știri externe
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Președintele rus Vladimir Putin a sugerat vineri, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii la New Delhi, că victoria obținută de partidul german de extremă dreapta AfD la alegerile din landul Saxonia-Anhalt vine ca urmare a unor „greșeli” comise de țările din Occident.

„Tot ceea ce se întâmplă în prezent în Europa este rezultatul unor greșeli sistematice comise de statele occidentale în domeniul politicii, securității și economiei”, a declarat Putin jurnaliștilor la New Delhi, potrivit Reuters. 

El a mai susținut că guvernele europene provoacă un conflict deschis cu Rusia și că îi neliniștesc pe cetățenii lor, sugerând că acest lucru s-a reflectat în rezultatele alegerilor din Germania.

Putin susține că Rusia nu reprezintă o amenințare

În adresarea sa către jurnaliști, Putin a mai susținut că Rusia nu a amenințat țările europene și nu are motive pentru un conflict cu acestea.

El a mai spus că înainte de invazia în Ucraina, Moscova nu plănuia un război și a sugerat că situația conflictuală a fost instigată de țările europene.

„Vor oare să revizuiască rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial? Spre ce îi împing pe cetățenii țărilor lor? Spre un război cu Federația Rusă? Acum vorbesc despre posibilitatea de a trimite trupe pe teritoriul ucrainean. Asta înseamnă război cu Rusia”, a spus Putin.

Comentariile sale vin în contextul în care săptămâna trecută, partidul AfD a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt, fiind la un pas de a avea majoritatea absolută.

AfD, victorie categorică în Saxonia-Anhalt

Comentariile sale vin în contextul în care partidul de extremă dreapta AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt de săptămâna trecută, cu 43,8% din voturi, mai mult decât dublu față de scrutinul din 2021. CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, urmată de SPD, cu 9,3%, Verzii, cu 8,9%, și Die Linke, cu 8,6%. BSW a obținut 5,3% și a intrat în parlamentul landului.

AfD a câștigat 39 din cele 83 de mandate, sub pragul necesar pentru majoritatea absolută.

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