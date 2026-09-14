Canada vrea să se apropie de UE ca niciodată până acum. Carney vrea o „alianță unică” cu UE

„Nu dorim să devenim membri ai Uniunii Europene. Ceea ce căutăm — și pentru care vom începe discuțiile — este o alianță unică cu Uniunea Europeană”, a declarat Carney la Toronto cu 2 zile înainte să vină la Strasbourg unde va participa la evenimentele de săptămâna acesta.

Premierul canadian a justificat apropierea prin compatibilitatea politică și economică dintre cele două părți.

„Împărtășim aceleași valori, avem aceleași priorități și avem puncte forte foarte complementare”, a spus Carney.

Declarațiile vin după informații potrivit cărora Ottawa ar fi explorat inclusiv ideea ca Canada să obțină un fel de statut de „membru asociat” al Uniunii. O asemenea categorie nu există însă în prezent în arhitectura instituțională a UE, iar Carney a precizat că guvernul său nu urmărește aderarea propriu-zisă.

Carney vine la Strasbourg. Va asista la discursul Ursulei von der Leyen și se va adresa Parlamentului European

Carney pleacă marți, 15 septembrie, într-un turneu european care îl va duce la Strasbourg și apoi la Liverpool.

La Strasbourg, de unde Mediafax va aduce informații în timp real, premierul va participa miercuri, 16 septembrie, la discursul privind Starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dezbaterea începe la ora 10:00, ora României.

Joi, 17 septembrie, la ora 12:30, Carney va susține un discurs solemn în plenul Parlamentului European, după ce va fi primit de președinta instituției, Roberta Metsola.

Guvernul de la Ottawa spune că obiectivul vizitei este aprofundarea relației cu Europa în domenii precum comerțul, investițiile și securitatea.

„Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada și partenerii noștri europeni se apropie tot mai mult”, a transmis Carney înaintea deplasării.

Războiul comercial cu Trump împinge Canada spre Europa

Pivotul european al Canadei se produce pe fondul celei mai grave deteriorări din ultimii ani a relațiilor comerciale cu Statele Unite, de departe cea mai importantă piață pentru economia canadiană.

La 21 august, administrația Trump a impus tarife de 50% pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari de produse canadiene, după eșecul negocierilor comerciale dintre Washington și Ottawa. Măsurile afectează aproximativ 5% din exporturile Canadei către Statele Unite și se adaugă altor bariere care au lovit sectoare precum oțelul, lemnul și industria auto.

Canada a răspuns cu taxe vamale pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari de produse americane, unele dintre ele cu cote de până la 50%. Ottawa a încercat să direcționeze măsurile spre sectoare și state americane cu o importanță politică ridicată înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Conflictul a escaladat din nou la începutul lunii septembrie, când Washingtonul a anunțat interzicerea importurilor americane pentru unele produse canadiene, printre care băuturi alcoolice, produse lactate și motociclete, măsuri care ar urma să intre în vigoare la sfârșitul lunii.

Negocierile comerciale dintre cele două țări au fost suspendate, Carney acuzând Washingtonul că a introdus în ultimul moment condiții pe care Canada le considera inacceptabile.

Ce ar putea însemna „alianța unică” Canada-UE

Deocamdată, Ottawa și Bruxelles-ul nu au prezentat un proiect pentru noua relație.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, printre variantele discutate se află o integrare mai profundă a piețelor pentru anumite bunuri și servicii și chiar facilitarea mobilității lucrătorilor în sectoare strategice.

Lista domeniilor în care cele două părți vor să avanseze este însă deja conturată: inteligență artificială, apărare, energie, minerale critice, infrastructură digitală, securitatea Arcticii, educație și schimburi culturale. Printre proiectele discutate se numără inclusiv cabluri submarine, centre de date și noi infrastructuri energetice.

O eventuală formulă de „membru asociat” ar fi o noutate pentru UE.

Tratatul Uniunii Europene stabilește, la articolul 49, că doar un „stat european” poate solicita aderarea la Uniune. Canada nu se încadrează, evident, în această categorie.

Există însă alte instrumente juridice. Articolul 217 din Tratatul privind funcționarea UE permite Uniunii să încheie cu state terțe acorduri de asociere care prevăd „drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale”. O eventuală „alianță unică” ar putea, așadar, fi construită printr-un acord special fără ca Ottawa să devină membru al UE.

Canada este deja mai aproape de UE decât era în urmă cu câțiva ani

În iunie 2025, Canada și UE au lansat un nou Parteneriat Strategic pentru Viitor, menit să extindă cooperarea inclusiv în transformarea digitală, inteligență artificială, securitate cibernetică și infrastructură digitală.

Tot atunci, cele două părți au semnat și un Parteneriat pentru Securitate și Apărare, care reunește într-un singur cadru politic cooperarea Canadei cu UE și statele membre în domeniul securității.

În februarie 2026, Ottawa a mers încă un pas mai departe și a intrat oficial în instrumentul european SAFE – Security Action for Europe, unul dintre pilonii planului european de reînarmare și consolidare a industriei de apărare.

Canada este singura țară din afara Europei care participă la acest mecanism, ceea ce permite companiilor canadiene să se apropie de viitoarele programe europene de achiziții și producție militară.

Mineralele critice, una dintre marile mize

Un alt domeniu cheie este cel al mineralelor critice.

Canada dispune de resurse importante de nichel, cobalt, grafit, litiu și alte materii prime esențiale pentru baterii, industria auto, energia regenerabilă, centrele de date și industria de apărare.

Europa încearcă, în același timp, să reducă dependența de China pentru o serie de asemenea resurse.

Canada și UE au deja un Parteneriat Strategic privind materiile prime, iar în martie oficialii celor două părți au convenit să accelereze cooperarea pentru construirea unor lanțuri de aprovizionare „reziliente, sustenabile și diversificate”.

UE este deja al doilea partener comercial al Canadei

Uniunea Europeană este al doilea partener comercial al Canadei pentru bunuri și servicii, după Statele Unite. Potrivit guvernului canadian, schimburile comerciale dintre Canada și UE au ajuns în 2025 la aproximativ 178 de miliarde de dolari canadieni.

În același an, exporturile canadiene către UE au crescut cu 23,4%, impulsionate de combustibili, produse petroliere, aluminiu și produse agricole. UE a reprezentat aproximativ 8,6% din comerțul total al Canadei.

Investițiile sunt, de asemenea, masive. Stocul investițiilor directe provenite din UE în Canada era estimat la 217 miliarde de dolari canadieni în 2025, în timp ce investițiile canadiene în UE se ridicau la aproximativ 315 miliarde.