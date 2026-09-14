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Cel puțin 21 de oameni au murit după ce două microbuze s-au ciocnit frontal în Africa de Sud

Un accident rutier a început în Africa de Sud cu două microbuze-taxi care s-au ciocnit frontal, după care un SUV s-a izbit de ele. În urma impactului, cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața.
Cel puțin 21 de oameni au murit după ce două microbuze s-au ciocnit frontal în Africa de Sud
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 14:24, Știri externe
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Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și alte câteva grav rănite în urma unei coliziuni frontale între două microbuze-taxi și un al treilea vehicul pe o autostradă importantă din Africa de Sud, au anunțat luni autoritățile.

Incidentul a avut loc duminică noaptea în provincia Western Cape, între Prince Albert și Leeu-Gamka. Aceasta se situează la aproximativ 380 de kilometri est de Cape Town, potrivit Corporației de Management al Traficului Rutier.

Numărul persoanelor decedate ar putea fi mai mare

Agenția a menționat că numărul morților „se poate modifica pe măsură ce serviciile de urgență și autoritățile din Western Cape continuă evaluarea locului”, potrivit The Independent.

Trei dintre victime au fost transportate de urgență la spital, însă acestea au murit ulterior, potrivit poliției.

Departamentul de Mobilitate din Western Cape a declarat că se crede că accidentul a început când două taxiuri microbuz s-au ciocnit frontal, după care un SUV s-a izbit de ele.

Autostrada N1 a fost închisă la fața locului, deoarece Corporația de Management al Traficului Rutier a lansat o anchetă oficială, potrivit sursei.

Microbuzele taxi, implicate adesea în accidente rutiere

Microbuzele taxi sunt principalul mijloc de transport public pentru milioane de oameni din Africa de Sud. Aceste vehicule sunt adesea implicate în coliziuni mortale.

Două accidente separate în care au fost implicate microbuze taxi în ianuarie au dus la moartea a cel puțin 25 de persoane, inclusiv 14 copii.

La începutul acestei luni, cel puțin 25 de persoane, inclusiv mulți adolescenți, au fost ucise după ce un autobuz a căzut într-o râpă pe insula Fogo din Capul Verde.

Guvernul Capului Verde a anunțat două zile de doliu în urma dezastrului, pe care președintele José Maria Pereira Neves l-a numit „o mare catastrofă”.

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