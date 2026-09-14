Prima pagină » Social » Doi oameni au murit într-un accident pe centura Bârladului. Mașina s-a ciocnit frontal cu un TIR

Doi oameni au murit într-un accident pe centura Bârladului. Mașina s-a ciocnit frontal cu un TIR

Doi oameni, un bărbat și o femeie, au murit luni într-un accident rutier produs pe centura Bârladului, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un TIR. Victimele au fost găsite încarcerate, fără semne vitale.
Doi oameni au murit într-un accident pe centura Bârladului. Mașina s-a ciocnit frontal cu un TIR
Laura Buciu
14 sept. 2026, 11:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Ambulanței Vaslui, accidentul rutier s-a produs pe centura Bârladului, în urma unei coliziuni frontale între un autoturism și un TIR.

În autoturism se aflau două persoane, un bărbat și o femeie. La locul accidentului au fost trimise două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, o ambulanță ISU și echipaje de pompieri.

La sosirea salvatorilor, cele două victime au fost găsite încarcerate, fără semne vitale și prezentând leziuni traumatice incompatibile cu viața.

Echipajul medical a constatat decesul celor două persoane.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și modul în care a avut loc coliziunea frontală dintre autoturism și TIR.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
Libertatea
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CSID
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia