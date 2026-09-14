Doi oameni au murit într-un accident pe centura Bârladului. Mașina s-a ciocnit frontal cu un TIR

Potrivit Ambulanței Vaslui, accidentul rutier s-a produs pe centura Bârladului, în urma unei coliziuni frontale între un autoturism și un TIR.

În autoturism se aflau două persoane, un bărbat și o femeie. La locul accidentului au fost trimise două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, o ambulanță ISU și echipaje de pompieri.

La sosirea salvatorilor, cele două victime au fost găsite încarcerate, fără semne vitale și prezentând leziuni traumatice incompatibile cu viața.

Echipajul medical a constatat decesul celor două persoane.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și modul în care a avut loc coliziunea frontală dintre autoturism și TIR.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.